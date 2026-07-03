Utakmica Zmajeva najgledaniji nogometni prijenos ikada u Americi

Utakmica Zmajeva i SAD-a, odigrana u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, postala je najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u historiji američke televizije.

Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 završila nastup na Mundijalu, duel protiv domaćina turnira donio je ogromnu promociju našoj zemlji.

Prema podacima koje su objavili FOX Sports i Nogometni savez SAD-a, utakmicu je pratilo 24,429 miliona gledalaca u Americi. Riječ je o brojci koja ovaj susret svrstava među najvažnije televizijske sportske događaje kada je u pitanju nogomet na američkom tržištu.

Utakmica Zmajeva i SAD-a donijela veliku promociju BiH

Za Bosnu i Hercegovinu ova utakmica imala je značaj koji prevazilazi sam rezultat. Više od 24 miliona ljudi pratilo je duel u kojem su se na velikoj sceni našli grb, zastava i reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Zmajevi su tako, uprkos eliminaciji, postali dio historijskog televizijskog trenutka u zemlji u kojoj nogomet iz godine u godinu bilježi sve veći rast popularnosti.

Utakmica Zmajeva i SAD-a privukla je pažnju američke javnosti, ali i navijača širom svijeta, čime je bosanskohercegovački nogomet dobio prostor kakav rijetko ima na globalnom nivou.

Mreža FOX, koja je prenosila susret, zabilježila je novi rekord gledanosti, dok su društvene mreže nakon utakmice bile ispunjene komentarima američkih navijača, ali i porukama ponosa navijača Bosne i Hercegovine.

Nastup Zmajeva na Svjetskom prvenstvu ostat će upamćen kao historijski rezultat bh. reprezentacije, a duel protiv SAD-a dodatno je potvrdio koliko veliko takmičenje može biti snažna promocija jedne zemlje.