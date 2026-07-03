Burkini na Panonici: Menadžment ima osam dana za izmjenu Kućnog reda

Burkini na Panonici ponovo je aktueliziran nakon što je Gradsko vijeće Tuzla, prilikom razmatranja izvještaja o radu JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla, usvojilo zaključak kojim se menadžment ovog preduzeća zadužuje da izmijeni Kućni red kompleksa Panonskih jezera.

Prema usvojenom zaključku, menadžment JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla treba u roku od osam dana izmijeniti Kućni red u dijelu koji se odnosi na odijevanje, te omogućiti kupanje i u kupaćoj odjeći koja pokriva cijelo tijelo osim lica, šaka i stopala.

Burkini na Panonici bio tema i ranijih sjednica

Ova tema otvorena je još prošle godine, kada je vijećnica Gradskog vijeća Tuzla Berisa Ahmetović iz SDA podnijela inicijativu za razmatranje prava žena na kupanje u burkiniju na Panonskim jezerima.

Nakon razmatranja inicijative, Komisija za ljudska prava i slobode zauzela je stav da su odredbe Kućnog reda JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla, u dijelu koji se odnosi na odjeću u kojoj je dozvoljeno kupanje, diskriminirajuće prema Zakonu o zabrani diskriminacije.

Komisija je tada zatražila od Pannonice da najkasnije do početka ljetne sezone 2026. godine izmijeni odredbe Kućnog reda, tako da se i burkini definiše kao odjeća u kojoj je dozvoljeno kupanje.

S obzirom na to da odluke komisije nisu bile obavezujuće, Kućni red nije promijenjen, a pitanje kupanja u burkiniju na Panonici nastavilo se pojavljivati kroz formalne i neformalne rasprave.

Na posljednjoj sjednici ova tema ponovo je došla pred vijećnike, ali ovaj put kroz zaključak Gradskog vijeća Tuzla, kojim se menadžment Pannonice direktno zadužuje da postupi u skladu sa ranijim zaključkom Komisije za ljudska prava i slobode.

Postojeći Kućni red Panonskih jezera sadrži više pravila i zabrana koje se odnose na boravak i kupanje u kompleksu, a sporan dio za dio javnosti odnosi se na zabranu kupanja u odjeći, što je obuhvatalo i burkini.

Usvajanjem novog zaključka otvara se mogućnost da se ovo pitanje riješi izmjenom Kućnog reda, tako da se dozvoli kupanje u odjeći koja pokriva cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala.

Zaključak je usvojen prilikom razmatranja izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, među kojima je i JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla.