Vanredna sjednica u Tuzli zbog pokušaja paljenja Kuće plamena mira

Povodom pokušaja paljenja Kuće plamena mira, Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je jutros održao vanrednu sjednicu.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla najoštrije osuđuje pokušaj paljenja Kuće plamena mira, događaja koji je uznemirio građane Tuzle i izazvao opravdanu zabrinutost javnosti.

Posebno zabrinjava činjenica da je meta ovog čina bio prostor koji svojim postojanjem svjedoči opredijeljenosti za mir, dijalog i međusobno poštovanje, prostor koji se nalazi usred borove šume, u kompleksu Slana banja gdje se nalazi spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, spomen obilježja tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992-1995., partizanskim brigadama, Zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992-1995.

Kuća plamena mira je dom udruženjima koja rade i nose poruku mira, tolerancije i koja rade na jačanju svijesti građana o društvenim potrebama kroz različite radionice na teme građanskih vrijednosti, kulture življenja i obrazovanja.

Napad na takvo mjesto ne predstavlja samo ugrožavanje imovine i čin vandalizma, već i udar na vrijednosti koje su duboko utkane u identitet našeg grada, vrijednosti koje Tuzla baštini i po kojima je prepoznatljiva – međusobno uvažavanje, otvorenost i poštivanje različitosti.

Očekujemo od nadležnih organa da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog događaja, identifikuju počinioce i poduzmu mjere u skladu sa zakonom, kako bi se poslala jasna poruka da se nasilje i ugrožavanje javne i privatne imovine i zajedničkih dobara neće tolerisati.