Najavljena inicijativa za obnovu starih građevina u Tuzli

Pokrenuta je inicijativa koja ima za cilj ispitivanje mogućnosti ponovne izgradnje nekih od najznačajnijih objekata u Tuzli koji su nestali usljed tonjenja tla. Riječ je o Austrijskoj pošti (Staroj biblioteci) na Skveru, zgradi Velike gimnazije, Behram-begovoj medresi, hotelu Grand, te nikada izgrađenoj Gradskoj vijećnici iz 1912. godine, ali i drugim zgradama koje su nekada bile simboli grada.

Inicijativu je uputio vijećnik Gradskog vijeća Omer Berbić, inspirisan fotomonografijom “Stara Tuzla – povratak u prošlost za svjetliju budućnost”. Upravo je ova knjiga, kroz slike i priče o staroj Tuzli, probudila ideju da se nekadašnji duh grada pokuša vratiti i pretočiti u savremeni urbanistički okvir.

Prijedlog se temelji na ideji da bi Grad, kroz modele poput ustupanja ili prodaje zemljišta investitorima uz obavezu gradnje po originalnim nacrtima, kao i apliciranja na EU fondove, mogao otvoriti put ka ovakvim projektima.

Obnova starih građevina donijela bi Tuzli novu dimenziju i oživjela identitet grada: od medrese u arapsko-maurskom stilu, Austrijske pošte i Velike gimnazije, do monumentalne Gradske vijećnice i šarmantnog hotela Grand iz 1892. godine.

“Ovo nije puka nostalgija, već želja da vratimo grad kakav je nekada bio. Ako bismo uspjeli, Tuzla bi prvi put osjetila ponos kakav odavno zaslužuje,” poručuju autori monografije, čija je vizija bila da njihovo djelo pokrene upravo ovakvu inicijativu.

Hoće li ova ideja naići na podršku i dobiti šansu da zaživi, pokazat će naredni koraci u Gradskom vijeću.