Gradsko vijeće Tuzla razmatralo izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026.

Izvršenje budžeta Grada Tuzla, koji iznosi oko 100 miliona KM, razmatrano je na današnjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća. Kako je navedeno, budžetska sredstva u prvom kvartalu ove godine trošena su u skladu s ranije utvrđenim planom, ali s obzirom da je riječ o prvom dijelu fiskalne godine, prihodi i rashodi ostvareni su u nešto manjem procentu nego što je to ranije planirano.

“A iz razloga koji su propisani zakonom, s obzirom da se prihodi koji su namjenski prikazuju samo u momentu trošnje, to je malo možda za teže razumeti i s tih razloga u budžetu nemamo prikazane sve rashode koji se odnose na troškove pada prihoda koji se odnose na transfere sa viših nivova vlasti koji se uglavnom, odnose kada je u pitanju komunalna infrastruktura, kapitalni projekti, odnosno kapitalni transferi od viših nivova vlasti koji nisu u ovom periodu ostvareni, odnosno sa veoma niskom stopom, konkretno 1,4%”; kazala je Snežana Divković, pomoćnica gradonačelnika u Službi za budžet i finansije.

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava podržali su vijećnici iz pozicije i opozicije. Iz pozicije su poručili da je, s obzirom na to da je budžet izvršavan u skladu s planom, te da su se gradonačelnik i gradske službe odgovorno odnosili prema njegovoj realizaciji, podrška ovom izvještaju važan korak za dalji razvoj Tuzle.

“ Pored toga, konstatovali smo da je tromjesečni period zaista mali period da bi se dobila realna slika o stanju izvršenja budžeta. Imamo mi donekle i prilično realnu sliku što se tiče primitaka i prihoda u budžetu koji su u određenom procentu i veći nego u prva tri mjeseca prošle godine što je pohvalno. Ali što se tiče rashoda imamo i činjenicu da upravo zbog provođenja procedura javnih nabavki, zbog isplate određenih tranši i zbog pripreme javnih poziva za utrošak sredstava nije baš uvrštena realna slika što se tiče rashoda”, rekla je Svjetlana Kakeš, vijećnica GV Tuzla (SDP).

Vijećnici opozicije također su pozitivno ocijenili izvršenje budžeta, ali su ukazali na to da informacije koje dobijaju od građana na terenu nisu u potpunosti zadovoljavajuće. Najviše primjedbi, kako navode, odnosi se na izdvajanja za funkcionisanje javnog gradskog autobuskog prevoza.

“To su informacije koje mi dobijamo sa terena i sa građana. Dakle, mi mislimo da se dobar potez napravio to što grad finansira javni linijski prevoz. U ovom prvom kvartalu je to 780 hiljada konvertibilnih maraka, ali kad dobijemo informaciju od građana da su oni zadovoljni sa uslugama javnog linijskog privoza i naravno to se uvijek može poboljšati i mi ćemo vjerovatno trašiti tematsku jednu cijenicu da raspravljamo na način da vidimo mi, obzirom da grad plaća, želimo da su redovnije linije, želimo da autobus dođe do stanca i tamo gdje je nadvedeno, imamo mi neke informacije da ne dolazi, ali generalno je narod zadovoljan i koliko mi možemo svi da vidimo jesu da su autobusi puni”, govori Senad Mehmedinović, vijećnik u GV Tuzla (NL “Sloboda).

Osim izvještaja o budžetu, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla razmatrali su i više drugih tačaka dnevnog reda. Među njima su bile izmjene Regulacionog plana sjeverne strane Kazan mahale, produženje važenja strategije za osobe treće životne dobi, razmatranje imenovanja člana Gradske izborne komisije, kao i druge teme iz nadležnosti Vijeća.