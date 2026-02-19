Zaključci sa sjednice Skupštine TK: Izmjene budžeta, novi institut i podrška općinama

U srijedu je održana 54. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je doneseno više zakona i zaključaka iz oblasti finansija, zdravstva, boračkih prava i poljoprivrede.

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2026. godinu. Izmjenama su uređena pitanja iz oblasti zdravstva koja nisu bila obuhvaćena osnovnim tekstom, kao i način raspodjele sredstava s pozicija Predškolski odgoj i obrazovanje te Tjelesna kultura i sport.

Skupština je donijela zaključak kojim se Vlada TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadužuju da kroz program raspodjele sredstava od vodnih naknada osiguraju dodatna sredstva za općine Banovići, Doboj Istok i Čelić te grad Gračanicu.

Također, Vlada TK zadužena je da kroz preraspodjelu budžetskih sredstava osigura 100.000 KM za podršku JU Dom zdravlja Banovići.

Na sjednici je usvojen i Zakon o osnivanju Javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli. Zakonom su definisani pravni položaj, sjedište, djelatnost, organizacija rada i način finansiranja ove ustanove.

Skupština je donijela i izmjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojima su precizirana pojedina rješenja u vezi s pravima ove populacije. Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja zaduženi su da razmotre mogućnost novih izmjena zakona, s ciljem uvođenja personalne asistencije za ratne vojne invalide paraplegičare i ostale 100-postotne ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica.

Primljena je k znanju i Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini.