Nastavna godina u Tuzlanskom kantonu završava u petak

Nastavna godina u Tuzlanskom kantonu bit će završena u petak, 12. juna 2026. godine, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme škola.

Kako je objavio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, nastava u svim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona bit će završena na posljednjim časovima u prvoj, odnosno drugoj smjeni.

Na ovaj način, kako je navedeno, simbolično će biti obilježen završetak još jedne nastavne godine, uz poruke o važnosti znanja, odgovornosti, međusobnog poštovanja i ljubavi prema domovini.

S obzirom na to da nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine istog dana započinje nastup na Svjetskom prvenstvu, učenici će posljednjeg nastavnog dana moći doći u školu u dresovima reprezentacije BiH i sa državnim zastavama, kako bi pružili podršku Zmajevima.

Ministar Omerović svim učenicima poželio je ugodan, sadržajan i bezbrižan ljetni raspust.