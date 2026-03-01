Ministar obrazovanja TK: Obilježavanje Dana nezavisnosti mora biti dio sistema

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović izjavio je da su institucije i sistem ključni garant opstanka i razvoja Bosne i Hercegovine, ističući značaj organizovanog i sistemskog obilježavanja državnih praznika u obrazovnim ustanovama.

Govoreći o obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Omerović je naveo da su ranijih godina takve aktivnosti često zavisile od pojedinačnih inicijativa, dok je danas prisutan organizovan i dostojanstven pristup u svim školama na području kantona.

„Prije nekoliko godina bilo je rijetkost da učenici jedne škole prošetaju ulicom i sa zastavama Bosne i Hercegovine obilježe neki od državnih praznika. Takvi primjeri bili su više izuzetak nego pravilo, a obilježavanje značajnih datuma često je zavisilo od pojedinačne inicijative. Danas svjedočimo drugačijoj slici – slici organizovanog, dostojanstvenog i sistemskog pristupa“, kazao je Omerović.

Prema njegovim riječima, uspostavljanjem jasnog institucionalnog okvira osigurano je da svaka škola u Tuzlanskom kantonu obilježi 1. mart na primjeren način. „Izgradnjom jasnog institucionalnog okvira i sistemskim pristupom u obrazovnim ustanovama, osigurali smo da svaka škola na području Tuzlanskog kantona dostojanstveno i organizovano obilježi Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Defilei učenika i prigodni programi održani su u svim gradovima i općinama našeg kantona, uz poštivanje vrijednosti na kojima počiva savremena bosanskohercegovačka državnost“, istakao je.

Dodao je da njegovanje kulture sjećanja mora biti dio sistema, a ne prepušteno slučaju. „Time smo pokazali da njegovanje kulture sjećanja i jačanje svijesti o državnosti ne smije biti prepušteno slučaju, već mora biti dio sistema“, naglasio je ministar.

Omerović se zahvalio svim učesnicima u organizaciji obilježavanja praznika. „Zahvaljujem se učenicima, roditeljima, nastavnicima, direktorima i svima koji su svojim angažmanom doprinijeli institucionalnom obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona. Kroz zajedničko djelovanje pokazali smo da se država gradi znanjem, odgovornošću i poštivanjem institucija. Ovo je put kojim jačamo Bosnu i Hercegovinu i razvijamo istinsku ljubav prema domovini – SRETAN DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!“, poručio je Ahmed Omerović.