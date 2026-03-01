U Kalesiji obilježen Dan nezavisnosti BiH uz prisustvo parlamentaraca iz 1992. godine

U Kalesiji je obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a tim povodom općinski načelnik Nermin Mujkanović upriličio je prijem za bivše parlamentarce koji su 25. januara 1992. godine glasali za usvajanje Odluke o raspisivanju Referenduma za utvrđivanje statusa Bosne i Hercegovine, odnosno za raspisivanje referenduma o suverenoj i nezavisnoj državi.

Prijemu su prisustvovali Miro Lazović, Rasim Kadić, Dževad Tosunbegović, Hazim Rančić, Faik Uzunović, Alija Muminović, Nihad Begić, Hariz Redžić, Samir Šutković i Ismet Šepo.

Nakon prijema u kabinetu, delegacije su položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima na centralnom spomen-obilježju u Kalesiji, a potom je održana Svečana akademija posvećena nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

„Ovi ljudi su izglasali historijsku Odluku za raspisivanje Referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine i zaista mi je čast što su tu sa nama“, kazao je općinski načelnik Nermin Mujkanović.

Dodao je da je na mlađim generacijama odgovornost da čuvaju i grade državu, te da čuvaju ono što su starije generacije stekle i što je, kako je naveo, krvlju odbranjeno tokom agresije.

Prisutnima se obratio i Miro Lazović, podsjećajući na okolnosti iz 1992. godine. Istakao je da su tada postojali pritisci i prijetnje da se ne glasa za nezavisnost, ali da referendum nije spriječen te su građani većinom glasova podržali suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

O značaju Dana nezavisnosti govorili su i predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Džafić, Alija Muminović, koji je učestvovao u donošenju odluka o raspisivanju referenduma, te Edin Ramić, aktuelni poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nakon Akademije, u galerijskom prostoru BKC-a „Alija Izetbegović“ otvorena je izložba u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona pod nazivom „Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine u domaćoj i regionalnoj štampi“.