Ljekari upozoravaju: Jedan simptom nikad ne biste smjeli ignorisati

Većina ljudi se barem jednom u životu susrela s vrtoglavicom, ali ovaj simptom ponekad može ukazivati na zdravstvene tegobe koje ne treba zanemariti. Ljekarka dr. Punam Krishan upozorila je da se vrtoglavica ne bi smjela olako shvatati, posebno ako se često ponavlja.

Kako je pojasnila, vrtoglavica se može javiti kao osjećaj slabosti, ošamućenosti ili kao dojam da se prostorija okreće. Razumijevanje vrste vrtoglavice može pomoći u otkrivanju njenog uzroka.

Vrtoglavica može biti simptom različitih stanja, među kojima su dehidracija, toplotna iscrpljenost, nizak krvni pritisak, nizak nivo šećera u krvi, vertigo, problemi s unutrašnjim uhom, migrena, stres ili anemija.

“Ako je vrtoglavica uporna, ako se stalno vraća i utiče na kvalitet života, važno je otići na pregled”, upozorila je dr. Punam u BBC-jevoj emisiji Morning Live. Dodala je da je važno što preciznije opisati simptome kako bi se lakše postavila dijagnoza.

Prema navodima NHS-a, vrtoglavicu mogu uzrokovati i nagli pad krvnog pritiska, nuspojave lijekova, kao i problemi s unutrašnjim uhom. Može biti povezana i s upalom uha, migrenom, stresom, tjeskobom ili anemijom izazvanom nedostatkom željeza. Dr. Krishan istakla je i da se kod žena vrtoglavica može javiti tokom perimenopauze zbog hormonalnih promjena.

Kako navodi NHS, osjećaj vrtoglavice često prolazi sam od sebe, a simptomi se mogu ublažiti na nekoliko načina. Preporučuje se leći i mirovati dok vrtoglavica ne prođe, ustajati polako, kretati se sporo i oprezno, dovoljno odmarati i piti dovoljno tečnosti, posebno vode.

Tokom vrtoglavice preporučuje se izbjegavati kafu, cigarete, alkohol, kao i aktivnosti poput vožnje, penjanja na ljestve ili upravljanja mašinama. Ako se simptomi ne povuku ili se stalno vraćaju, potrebno je obratiti se ljekaru.