Istanbulske mačke stoljećima su neodvojivi dio života jednog od najpoznatijih gradova svijeta, a danas su jednako prepoznatljiv simbol Istanbula kao Bosfor, Aja Sofija, Djevojačka kula, crveni tramvaj na Aveniji Istiklal ili Kula Galata. Njihova posebna veza s gradom posljednjih godina donijela im je i globalnu popularnost, pa su od običnih stanovnika ulica postale svojevrsni ambasadori istanbulskog turizma.

Posjetioci Istanbula dobro poznaju prizore Bosfora obasjanog suncem, hranjenja galebova svježim simitom tokom vožnje trajektom i brojnih historijskih znamenitosti. Ipak, među svim tim prizorima posebno mjesto imaju mačke koje se mogu sresti gotovo na svakom koraku.

Zašto svijet voli istanbulske mačke?

Društvene mreže značajno su doprinijele njihovoj popularnosti. Pod hashtagovima poput #CatsOfIstanbul i #İstanbulCats objavljuju se brojni snimci i fotografije gradskih mačaka, među kojima su neke završile i na velikim sportskim i kulturnim događajima.

Jedna od njih opušteno je prošetala stazom ispred bolida Formule 1 tokom revijalne vožnje u Turskoj, dok se druga pojavila na terenu pred finale UEFA-e. Mačke se mogu vidjeti i tokom koncerata simfonijske muzike, baletskih i pozorišnih predstava, ali i na metro stanicama i trajektnim terminalima, gdje često sjede uz prolaze za putnike. Ono što bi u drugim gradovima moglo biti neobično, u Istanbulu je dio svakodnevice.

Posebna pažnja ovoj vezi između ljudi i mačaka posvećuje se i uoči 8. augusta, Međunarodnog dana mačaka. Upravo Istanbul predstavlja jednu od destinacija u kojima je njihov značaj prerastao granice običnog odnosa prema životinjama.

Društvene mreže istovremeno imaju sve veći utjecaj na odluke o putovanjima, posebno među mlađim generacijama. Prema istraživanjima navedenim u saopćenju, 59 posto putnika generacije Z inspiraciju za putovanja traži na Instagramu, 54 posto na YouTubeu, a 47 posto na TikToku.

U takvom okruženju istanbulske ulične mačke putem fotografija i videosnimaka nastavljaju privlačiti pažnju ljudi širom svijeta.

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Istanbulske mačke dio su identiteta grada

Dok Međunarodni dan mačaka podiže svijest o ovim životinjama širom svijeta, u Turskoj su mačke odavno prihvaćene kao dio svakodnevnog života. Posebno je to izraženo u Istanbulu, gdje ih stanovnici ne doživljavaju samo kao životinje koje žive na ulicama, nego kao komšije, lokalne likove i dio gradskog identiteta.

Upravo je taj odnos Istanbulu donio i simpatičnu reputaciju „grada kojim vladaju mačke“.

Gdje možete sresti najpoznatije stanovnike Istanbula?

Odgovor je jednostavan, gotovo svuda. Na trgu Sultanahmet mačke se kreću među nekim od najpoznatijih svjetskih spomenika, a mogu se sresti i u vrtovima palate Topkapi i Arheološkog muzeja.

Već dugo su česta i omiljena pojava u turskim džamijama, što se povezuje sa stoljetnom tradicijom saosjećanja prema životinjama. Zbog toga nije neobično vidjeti mačku koja mirno odmara ili šeta prostorom Aje Sofije ili Plave džamije.

Brojne ih je moguće sresti i oko historijskog Bazara začina i trga Eminönü, gdje dijele užurbane ulice s golubovima i galebovima. Šarene četvrti Fener i Balat također su popularne među posjetiocima, ali i među mačkama.

Živahne ulice Beyoğlua, Galate i Cihangira, pijace Beşiktaşa i Kadıköya, kafići uz obalu Ortaköya, mirnije ulice Mode i bosforsko naselje Kuzguncuk nude gotovo nebrojene prilike za susret s četveronožnim stanovnicima grada.

Ljubav prema mačkama prisutna je i u muzejima. U Galati se nalazi Muzej mačaka, posvećen stoljetnom odnosu Istanbula i njegovih mačjih stanovnika. Kroz umjetnost i izložbe predstavlja njihov značaj, a istovremeno pruža podršku uličnim životinjama.

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Mačke nisu posebnost samo Istanbula

Susret s mačkama za mnoge posjetioce postaje dio iskustva boravka u gradu. Mogu se pojaviti ispred izloga, u kafićima ili jednostavno prići gostima dok sjede za stolom, često očekujući mali zalogaj hrane.

Takvi spontani susreti za brojne turiste ostaju među upečatljivijim uspomenama, a istovremeno oslikavaju dugogodišnju kulturu suživota u kojoj mačke nisu samo životinje o kojima se vodi briga, nego dio zajednice.

Iako su istanbulske mačke vjerovatno najpoznatije u svijetu, slični prizori mogu se vidjeti širom Turske. Mačke dočekuju posjetioce među ruševinama drevnog Efeza, kod antičkog pozorišta Aspendos, u obalnim mjestima, ali i na ulicama drugih gradova.

Uoči Međunarodnog dana mačaka, koji se obilježava 8. augusta, upravo takvi susreti predstavljaju drugačiju stranu putovanja kroz Tursku, onu u kojoj pojedine uspomene ne nastaju obilaskom znamenitosti iz turističkih vodiča, nego u sasvim običnom susretu s jednom od mačaka koje su postale nezaobilazan dio lokalnog života.