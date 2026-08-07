Klimaks i toplotni val mogu biti posebno iscrpljujuća kombinacija. Dok vanjska temperatura danima ostaje visoka, hormonske promjene u perimenopauzi i menopauzi mogu dodatno poremetiti način na koji tijelo reguliše temperaturu. Rezultat nisu samo češći valunzi i znojenje, nego kod nekih žena i razdražljivost, unutrašnji nemir, loš san i osjećaj da im je svega previše.

Valunzi su među najčešćim simptomima menopauzalne tranzicije i mogu se javiti kod velikog broja žena. Riječ je o iznenadnom osjećaju toplote, najčešće u području lica, vrata i grudi, koji može biti praćen znojenjem, osjećajem tjeskobe ili ubrzanim radom srca. Kada se to dogodi usred toplotnog vala, sasvim je razumljivo da subjektivni osjećaj vrućine postane još izraženiji.

Klimaks i toplotni val mogu poremetiti cijeli dan

Problem često ne završava kada valung prođe. Noćno znojenje može prekidati san, a nakon nekoliko loših noći lakše dolaze umor, nervoza, slabija koncentracija i promjene raspoloženja. NHS navodi da problemi sa spavanjem tokom menopauze mogu doprinijeti razdražljivosti, stresu i anksioznosti, dok se raspoloženje dodatno može pogoršati kada je žena iscrpljena.

Zato tokom izrazito toplih dana nije potrebno rješavati svaki simptom odvojeno. Rashlađivanje, odmor, dovoljno tečnosti i bolji san djeluju kao povezani dijelovi iste slagalice.

Kada krene valung, cilj je brzo smanjiti dodatnu toplotu

Ako je moguće, treba se skloniti iz direktnog sunca ili pregrijane prostorije, skinuti suvišan sloj odjeće i popiti hladniji napitak. Ventilator, rashlađena prostorija ili kratko tuširanje mogu donijeti olakšanje.

NHS među praktičnim mjerama za valunge i noćno znojenje navodi laganu odjeću, hladniju spavaću sobu, ventilator, hladan napitak i smanjivanje stresa. Kod nekih žena simptome mogu potaknuti ili pojačati kafa, alkohol, vrlo topli napici i začinjena hrana, pa vrijedi pratiti vlastitu reakciju.

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Nervoza nije uvijek samo reakcija na vrućinu

Hormonske promjene tokom klimaksa mogu biti povezane s promjenama raspoloženja, a loš san i konstantan osjećaj vrućine dodatno smanjuju toleranciju na svakodnevni stres. Zbog toga žena koja je tokom toplotnog vala razdražljivija nego inače ne mora nužno imati jedan izolovan problem, simptomi se često nadovezuju jedan na drugi.

Može pomoći da se obaveze, kada je to moguće, prebace u hladniji dio dana. Kratki odmori u rashlađenom prostoru, redovna fizička aktivnost kada temperatura nije visoka i aktivnosti koje opuštaju dio su preporuka za ublažavanje promjena raspoloženja. Kognitivno-bihevioralna terapija također može pomoći kod anksioznosti, problema sa spavanjem i nekih menopauzalnih simptoma.

Nesanica u klimaksu može biti teža tokom vrelih noći

Kada se spoje vruća spavaća soba i noćni valunzi, san može postati isprekidan. Žena zaspi, probudi je znojenje, ponovo pokušava zaspati, a ujutro ustaje bez osjećaja da se odmorila.

ACOG preporučuje redovan ritam odlaska na spavanje i ustajanja, izbjegavanje kofeina i velikih obroka neposredno prije spavanja te prostoriju koja nije previše topla. Važno je znati i da se svi problemi sa snom u ovom životnom periodu ne mogu automatski pripisati menopauzi. Ako nesanica traje ili ozbiljno utiče na svakodnevno funkcionisanje, razgovor s ljekarom je opravdan.

Kada kućne mjere više nisu dovoljne?

Klimaks i toplotni val ne moraju se podnositi uz ideju da će simptomi jednostavno morati proći. Ako su valunzi česti i intenzivni, noćno znojenje redovno prekida san ili promjene raspoloženja počinju uticati na posao i svakodnevni život, postoje medicinske mogućnosti liječenja.

Hormonska terapija je jedan od najefikasnijih tretmana za izražene valunge, ali nije odgovarajuća za svaku osobu i o njoj se odlučuje individualno s ljekarom. Postoje i nehormonske mogućnosti liječenja za žene kojima hormonska terapija nije preporučena ili je ne žele.

Tokom nekoliko dana ekstremne vrućine možda neće biti moguće potpuno ukloniti simptome, ali kombinacija rashlađivanja, dovoljno tečnosti, lakšeg dnevnog ritma i kvalitetnijeg sna može spriječiti da se klimaks i toplotni val pretvore u začarani krug valunga, neprospavanih noći i iscrpljenosti.