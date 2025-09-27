Valunzi u menopauzi: Evo šta ih najčešće pokreće

Valunzi su iznenadni valovi topline praćeni znojenjem i osjećajem nelagode, a najčešće se javljaju u menopauzi. Stručnjaci navode da su povezani s hormonskim promjenama koje utiču na hipotalamus i neurotransmitere poput serotonina i norepinefrina.

Iako nije potpuno jasno šta ih tačno izaziva, poznato je da određeni okidači pojačavaju simptome.

Crno vino i alkohol

Alkohol širi krvne žile, a mnoge žene tvrde da upravo crno vino podstiče valunge. Ako se ne želite odreći užitka, bolji izbor može biti bijelo vino ili lagana sangrija razblažena voćem i kockicama leda, što smanjuje jačinu alkohola i dodatno osvježava organizam.

Ljuta hrana

Papričice i začini koji sadrže kapsaicin podižu tjelesnu temperaturu. Cayenne, čili ili jalapeño često su odgovorni za nalete topline jer kapsaicin širi krvne žile i ubrzava reakciju organizma.

Fizička aktivnost

Vježbanje ubrzava rad srca i zagrijava tijelo, pa kod žena u menopauzi može izazvati osjećaj da “glava vrije”. Iako je fizička aktivnost korisna i ne treba je izbjegavati, vrijedi znati da može biti povezana s ovim simptomom.

Iznenadne promjene temperature

Ulazak iz rashlađenog prostora na sunce ili iz toplog doma na hladnoću često može potaknuti valung. Tijelo u menopauzi ima uži raspon temperature koju podnosi, pa i najmanje odstupanje postaje okidač.

Vrući napici i kofein

Kafa i čaj dodatno zagrijavaju organizam, a kofein je povezan s češćim i intenzivnijim valunzima. Kod nekih žena čak i nagli pad tjelesne temperature ispod uobičajene granice može izazvati sličnu reakciju.

Pušenje

Pušenje povećava vjerovatnoću i jačinu valunga. Svaki dim ubrzava rad srca i cirkulaciju, a istraživanja pokazuju da žene koje puše cigarete češće imaju izraženije simptome menopauze.

Toplina u kupatilu i uređaji za kosu

Feniranje ili peglanje kose podiže tjelesnu temperaturu, a jaka svjetla u kupatilu dodatno pojačavaju osjećaj pregrijavanja. U tim trenucima i samo uređivanje može postati neugodno iskustvo.

Teška i sintetička odjeća

Materijali koji ne dopuštaju koži da diše, poput sintetike, zadržavaju toplinu i pojačavaju valunge. Najbolje je birati pamučne tkanine i lagane slojeve odjeće koje se lako skidaju, a noću umjesto debelog pokrivača koristiti nekoliko tanjih.

Stres i emocije

Tjeskoba i napetost pokreću hormone stresa poput adrenalina i kortizola, što nerijetko završava valunzima. Tehnike disanja, joga mogu biti korisni načini da se simptomi ublaže.