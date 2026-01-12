Meso u frižideru i zamrzivaču: Koliko dugo je zaista sigurno za jelo

Svaka vrsta mesa ima ograničen rok trajanja, čak i kada se čuva na niskim temperaturama. Nepravilno skladištenje ili predugo držanje mesa u frižideru ili zamrzivaču može dovesti do gubitka kvaliteta, ali i ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Upravo zato je važno znati koliko dugo meso može ostati bezbjedno za upotrebu i kada ga je bolje baciti nego rizikovati zdravlje.

Svježe i termički obrađeno meso

Svježe crveno meso, poput junetine i svinjetine, u frižideru se može čuvati najviše do pet dana. Ako se pravilno zamrzne, njegov rok trajanja se znatno produžava i može iznositi od četiri do dvanaest mjeseci, u zavisnosti od temperature i načina pakovanja.

Kvalitet mesa u tom periodu uglavnom ostaje dobar, ali je važno da ne dolazi do čestog odmrzavanja i ponovnog zamrzavanja.

Termički obrađeno meso, poput pečenja ili kuhanih jela, osjetljivije je od sirovog. U frižideru se preporučuje čuvanje najviše tri do četiri dana, dok u zamrzivaču može trajati između dva i šest mjeseci, uz napomenu da s vremenom može doći do promjene teksture i okusa.

Prerađevine i mljeveno meso

Sirova slanina u frižideru može stajati do sedam dana, dok neobrađene kobasice imaju znatno kraći rok i trebalo bi ih potrošiti najkasnije u roku od dva dana.

Kada se zamrznu, i slanina i kobasice mogu se čuvati oko dva mjeseca bez većeg gubitka kvaliteta, pod uslovom da su dobro upakovane.

Mljeveno meso spada među najosjetljivije vrste mesa jer ima veću površinu izloženu bakterijama. Bez obzira da li je riječ o junetini, svinjetini ili piletini, u frižideru je sigurno za upotrebu samo jedan do dva dana. U zamrzivaču može trajati tri do četiri mjeseca, ali isključivo ako je pravilno zapakovano i čuvano na stabilnoj temperaturi.

Piletina i bezbjednost hrane

Sirova piletina ima vrlo kratak rok trajanja u frižideru i preporučuje se da se iskoristi u roku od jednog do dva dana. Zbog brzog kvarenja, važno je da se drži na najhladnijem dijelu frižidera.

U zamrzivaču, međutim, piletina može ostati i do godinu dana, ako se čuva na odgovarajućoj temperaturi i bez prekida hladnog lanca.

Poznavanje ovih vremenskih okvira ključno je za očuvanje kvaliteta mesa, ali i za sprečavanje trovanja hranom. Kada postoji sumnja u svježinu, sigurnije je meso ne koristiti nego izlagati organizam nepotrebnom riziku.