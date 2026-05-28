Dio mesa iz Južne Amerike završio na tržištu BiH uprkos zabrani uvoza

Bosna i Hercegovina je početkom godine privremeno obustavila uvoz goveđeg mesa iz nekoliko zemalja Južne Amerike, nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti, uključujući prisustvo salmonele. Ipak, dio mesa koje je ranije ugovoreno i otpremljeno završio je na domaćem tržištu.

Ova tema ponovo je došla u fokus nakon najava da će Evropska unija od septembra pooštriti pravila za uvoz proizvoda iz Brazila. Prema novim pravilima, Brazil će izvoz u zemlje EU moći nastaviti samo ukoliko dokaže potpunu usklađenost sa evropskim sanitarnim i fitosanitarnim standardima.

Privremena zabrana uvoza u BiH donesena je 23. januara, a odnosila se na goveđe meso iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja. Odluka je uslijedila nakon što su kontrole pokazale nepravilnosti u pojedinim pošiljkama.

Uprkos zabrani, tokom prva četiri mjeseca ove godine iz Brazila je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno 585.876 kilograma zamrznutog goveđeg mesa, vrijednog 5,96 miliona KM. Dodatne količine mesa i klaoničkih proizvoda pristizale su i iz Paragvaja i Argentine.

Nadležni pojašnjavaju da je riječ uglavnom o pošiljkama koje su bile ugovorene, plaćene ili već otpremljene prije nego što je zabrana stupila na snagu. Takve pošiljke puštene su u BiH tek nakon obaveznih laboratorijskih i veterinarskih kontrola.

Istaknuto je i da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježe meso. Dio pošiljki u kojima su utvrđene nepravilnosti nije završio u prometu, već je upućen na uništavanje.

Privremena zabrana uvoza i dalje je na snazi, a njeno ukidanje trenutno se ne razmatra. Nadležne institucije poručuju da će odluka ostati na snazi dok se ne procijeni da ne postoji rizik po zdravlje građana Bosne i Hercegovine.

Problem uvoza mesa iz Južne Amerike otvorio je i pitanje različitih standarda proizvodnje, kontrole i međunarodne trgovine. Upozorava se da BiH mora brže reagovati na promjene na globalnom tržištu, ali i jačati domaće kapacitete kako bi privreda bila bolje zaštićena i konkurentnija.

Prema dostupnim podacima, u istom periodu prošle godine u BiH je iz južnoameričkih zemalja uvezeno 27.500 kilograma jestivih klaoničkih proizvoda porijeklom iz Argentine, ukupne vrijednosti 125.517 KM.