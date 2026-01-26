BiH zabranila uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike

Arnela Šiljković - Bojić
Ured za veterinarstvo BiH privremeno je obustavila uvoz goveđeg mesa iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja, nakon što su laboratorijske analize uzoraka iz uvezenih pošiljki pokazale nezadovoljavajuće, odnosno neusklađene rezultate. Kako je navedeno u uputstvu, mjera je donesena radi zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Iz Ureda su pojasnili da će biti dopušten ulazak pošiljkama koje prate veterinarsko-zdravstveni certifikati izdati zaključno s današnjim danom, što znači da će narudžbe koje su već krenule prema BiH moći ući u zemlju, dok se za nove pošiljke uvoz obustavlja do daljnjeg.

“Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je dana 23.01.2026. godine, donio Uputstvo o privremenoj zabrani uvoza mesa goveda iz zemalja Južne Amerike ( Brazila, Argentine, Paragvaja I Urugvaja ).

Uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike privremeno je zabranjen nakon izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki i dostavljenih nezadovoljavajućih rezultata laboratorijskih analiza, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja,

Ured za veterinarstvo BiH će u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima izvršiti dodatne provjere i procjenu rizika za uvoz pomenutih pošiljki.

Pošiljkama mesa goveda koje prate veterinarsko zdravstveni sertifikati/faktura izdati zaključno sa danom donošenja Uputstva dozvolit će se uvoz u BiH” – saopćeno je.

Podsjeća se da se u BiH iz ovih zemalja najčešće uvozi rashlađeno ili smrznuto goveđe meso namijenjeno preradi, uz obavezu da se ne stavlja u promet kao svježe meso nakon odmrzavanja.

