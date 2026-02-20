Izvoz Federacije BiH pao za 12,9 posto, deficit veći od 511 miliona KM

Jasmina Ibrahimović
Uvoz, izvoz, grafika/ uvoznici-izvoznici
Foto: Ilustracija

Federacija BiH je u januaru 2026. godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 734.454.000 KM, što je za 19,7 posto manje u odnosu na decembar 2025. godine, odnosno 12,9 posto manje u poređenju s januarom prošle godine, pokazuju zvanični podaci.

U istom periodu ostvaren je uvoz u vrijednosti od 1.246.152.000 KM, što predstavlja pad od 29,4 posto u odnosu na decembar 2025., te 18,1 posto manje u odnosu na januar 2025. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom u januaru je iznosila 58,9 posto, što je za 7,1 procentni poen više nego u decembru 2025. godine, kada je iznosila 51,8 posto. Ipak, uprkos nešto povoljnijem odnosu izvoza i uvoza, trgovinski deficit Federacije BiH u januaru 2026. dosegnuo je 511.698.000 KM.

Prema dostupnim podacima, Federacija BiH je u januaru najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku i Austriju, dok se roba najviše uvozila iz Italije, Kine i Njemačke.

