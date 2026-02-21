BiH povećala uvoz struje, potrošeno skoro 629 miliona KM

Uvoz električne energije u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine porastao je za više od 100 posto, pokazuju podaci Spoljnotrgovinske komore BiH.

Prema zvaničnim podacima, u 2025. godini uvezeno je električne energije u vrijednosti od 628.956.522 KM. To je za 316.344.461 KM, odnosno 101 posto više u odnosu na 2024. godinu, kada je uvoz iznosio 312.612.061 KM.

Istovremeno je zabilježen i rast izvoza. Električna energija bila je proizvod koji je BiH tokom 2025. godine najviše izvozila. Ukupna vrijednost izvoza električne energije iznosila je 868.807.398 KM, što je za 199.028.963 KM više nego 2024. godine, odnosno rast od 30 posto.

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH navode da rast izvoza potvrđuje značaj energetskog sektora u ukupnoj izvoznoj strukturi zemlje i njegov uticaj na ukupne izvozne rezultate.

„Uvoz električne energije u 2025. godini zabilježio je izuzetno snažan rast od 101%, dostigavši vrijednost od 628,96 miliona KM. Ovakav nagli porast ukazuje na izražen energetski disbalans, uslovljen padom domaće proizvodnje i ograničenim kapacitetima za stabilno snabdijevanje. Povećani uvoz električne energije dodatno opterećuje trgovinski bilans i ukazuje na strukturne slabosti energetskog sektora, koje zahtijevaju sistemske reformske mjere i ulaganja u modernizaciju i diverzifikaciju izvora energije“, istakli su iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Dodaju i da struktura rasta izvoza pokazuje da BiH najbrže napreduje u sektorima energetike, elektroindustrije i automobilske industrije, dok tradicionalne grane, poput proizvodnje metalnih konstrukcija i namještaja, bilježe sporiji rast, pa i blago nazadovanje.

„Ovi trendovi potvrđuju da se bosanskohercegovačka privreda sve snažnije oslanja na sektore veće izvozne elastičnosti i da se postepeno pomjera ka industrijama sa većom dodanom vrijednošću i jačom povezanošću sa inostranim tržištima“, naveli su iz Spoljnotrgovinske komore BiH.