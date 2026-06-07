Pomrčina stoljeća dolazi: Dan će se pretvoriti u noć duže od šest minuta

Pripreme za najdužu potpunu pomrčinu Sunca u 21. stoljeću već su počele, iako će se ovaj rijedak astronomski događaj dogoditi 2. augusta 2027. godine. Nebeski spektakl bit će vidljiv iznad dijelova Evrope, Afrike i Bliskog istoka, a potpuna pomrčina na vrhuncu će trajati čak šest minuta i 23 sekunde.

Svi koji su imali priliku vidjeti potpunu pomrčinu Sunca, poput one koja je u aprilu 2024. godine prešla preko Sjeverne Amerike, opisuju je kao prizor koji se pamti cijeli život. To je trenutak u kojem dan nakratko postaje sumrak, priroda utihne, a oko tamnog Mjesečevog diska pojavi se blještava Sunčeva korona.

Dok se utisci s tog događaja još sabiru, astronomi i ljubitelji svemira već gledaju prema 2. augustu 2027. godine. Tog dana dogodit će se pojava koju mnogi nazivaju “pomrčinom stoljeća”, jer će po trajanju i jačini prizora nadmašiti gotovo sve slične događaje kojima je javnost mogla svjedočiti.

Prema američkom Nacionalnom solarnom opservatoriju, riječ je o najdužoj potpunoj pomrčini na lako dostupnom kopnu u ovom stoljeću, što znači da će veliki broj ljudi imati priliku posmatrati rijetku nebesku pojavu.

Zašto će pomrčina trajati toliko dugo?

Ono što pomrčinu 2027. godine čini posebno zanimljivom jeste njeno trajanje. Na vrhuncu, u blizini egipatskog grada Luxora, potpuna tama trajat će šest minuta i 23 sekunde.

Tako duga potpuna pomrčina rezultat je preciznog poravnanja nebeskih tijela. Mjesec će tada biti blizu perigeja, odnosno svoje najbliže tačke Zemlji, zbog čega će njegov prividni prečnik na nebu biti veći. Istovremeno, Zemlja će biti blizu afela, svoje najudaljenije tačke od Sunca, pa će se Sunce činiti nešto manjim.

Takva kombinacija omogućava Mjesecu da duže potpuno zakloni Sunčev disk. Ovo će biti najduži totalitet još od 1991. godine, a sljedeća prilika za posmatranje pomrčine sličnog trajanja očekuje se tek 3. juna 2114. godine.

Kuda će se kretati putanja potpune pomrčine?

Putanja totaliteta bit će široka oko 258 kilometara. Protezat će se od Atlantskog okeana, preko Gibraltarskog moreuza, pa sve do Indijskog okeana.

Mjesečeva sjena preći će preko južne Španije, sjevernog Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Među gradovima koji će se naći u zoni potpune pomrčine su Cádiz i Málaga u Španiji, Tangier u Maroku i Sfax u Tunisu. Ipak, glavno mjesto ovog događaja bit će Egipat, posebno područje oko drevnog Luxora, grada poznatog po Dolini kraljeva i velikim hramovima.

Upravo će se u blizini Luxora dogoditi maksimalno trajanje potpune pomrčine, što će posjetiocima pružiti priliku da usred dana dožive potpuni mrak, okruženi historijskim spomenicima starim hiljadama godina.

Djelimična pomrčina bit će vidljiva sa mnogo šireg područja, uključujući gotovo cijelu Evropu, Afriku i Bliski istok.

Kako izgleda potpuna pomrčina Sunca?

Potpuna pomrčina Sunca nije samo pogled prema nebu. Kako se Mjesec približava Suncu, svjetlost počinje poprimati neobičan, srebrnkast ton, a sjene postaju oštrije. Temperatura osjetno pada, a vjetar se smiruje.

U trenutku totaliteta, kada posljednji tračak Sunca nestane, nastupa dramatična tama. Na nebu se mogu pojaviti najsjajnije zvijezde i planete, dok se na horizontu vidi prizor sličan zalasku Sunca u svih 360 stepeni.

Tada se pojavljuje i najposebniji prizor, Sunčeva korona, vanjska atmosfera naše zvijezde, koja se prostire kao biserno bijeli vijenac oko crnog Mjeseca.

Za naučnike je to jedinstvena prilika za proučavanje korone, čija je dinamika važna za razumijevanje solarnih oluja i njihovog utjecaja na Zemlju.

Očekuje se veliki broj turista

Očekuje se da će pomrčina 2027. godine privući ogroman broj turista. Procjenjuje se da unutar putanje totaliteta živi oko 89 miliona ljudi, ali se očekuje da će se još milioni uputiti na put kako bi svjedočili ovom fenomenu.

Već sada, godinama unaprijed, hoteli u južnoj Španiji i Maroku bilježe veliku popunjenost, dok turističke agencije predviđaju ekonomski poticaj vrijedan milione eura.

Za sve koji planiraju putovanje ključan faktor bit će vremenska prognoza. Prema klimatološkim analizama, Egipat i istočna Libija nude gotovo sigurno vedro nebo, s vjerovatnoćom oblaka blizu nule. Ipak, u augustu temperature na tom području mogu dostići i do 43 stepena Celzijusa.

Južna Španija nudi pristupačniju opciju za putnike, ali uz nešto veći rizik od oblaka, posebno u blizini obale. Zanimljivo je da će Španija imati rijetku priliku da u samo godinu dana doživi dvije potpune pomrčine Sunca, jednu 2026. i drugu 2027. godine.

Sigurnost je najvažnija

Kod posmatranja pomrčine najvažnije je zapamtiti pravilo sigurnosti. Direktno gledanje u Sunce, čak i kada je djelimično prekriveno, može izazvati trajno oštećenje vida.

Jedini siguran način posmatranja je korištenje specijaliziranih solarnih filtera ili naočala za pomrčinu. Obične sunčane naočale, bez obzira na to koliko su tamne, nisu dovoljne i mogu biti veoma opasne.

Samo tokom kratkih minuta potpune tame, kada je Sunčev disk u potpunosti