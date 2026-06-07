Može li dijete preko granice samo s rodnim listom? Ovo roditelji moraju znati

Jedno od najčešćih pitanja koje roditelji postavljaju pred godišnje odmore i putovanja odnosi se na prelazak granice s maloljetnom djecom. Mnogi se pitaju može li dijete preći granicu samo s rodnim listom, posebno kada je riječ o bebama kojima pasoš još nije izrađen ili je postupak izdavanja u toku.

Prema važećim pravilima, rodni list nije putna isprava i sam po sebi ne omogućava prelazak državne granice. Dijete, bez obzira na uzrast, za međunarodno putovanje mora imati važeći pasoš ili drugu putnu ispravu koju država u koju putuje priznaje za ulazak.

To znači da novorođenče, beba ili maloljetno dijete ne može redovno preći granicu Bosne i Hercegovine samo na osnovu rodnog lista. Rodni list može poslužiti kao dodatni dokument za dokazivanje identiteta, srodstva ili starateljstva, ali ne može zamijeniti pasoš niti drugu važeću putnu ispravu, piše GPMaljevac

Ipak, postoje određeni izuzeci koji se razmatraju pojedinačno. U hitnim i opravdanim slučajevima, kao što su zdravstveni razlozi, humanitarne situacije ili druge vanredne okolnosti, nadležne institucije mogu donijeti posebnu odluku.

Takve situacije nisu pravilo i ne mogu se unaprijed garantovati, zbog čega roditelji ne bi trebali planirati putovanje bez važeće putne isprave za dijete.

Kada je potrebna saglasnost roditelja?

Kada je riječ o putovanju maloljetnika, važna su i pravila koja se odnose na saglasnost roditelja. Državljanin Bosne i Hercegovine mlađi od 14 godina može putovati u pratnji jednog ili oba roditelja bez posebne saglasnosti drugog roditelja.

Međutim, ukoliko dijete putuje s drugom osobom, kao što su baka, dedo, rodbina ili prijatelj porodice, potrebna je ovjerena saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja.

Djeca starija od 14 godina mogu samostalno prelaziti granicu ako imaju važeću putnu ispravu, osim ako postoji sudska zabrana ili neko drugo zakonsko ograničenje.

Provjerite i pravila države u koju putujete

Posebnu pažnju treba obratiti na pravila države u koju se putuje. Unutar Evropske unije ne postoje jedinstvena pravila za putovanje maloljetnika, pa svaka država može imati vlastite zahtjeve koji se odnose na saglasnost roditelja ili dodatnu dokumentaciju.

Zbog toga se roditeljima preporučuje da prije putovanja provjere uslove ulaska kod ambasade ili konzulata zemlje u koju putuju.

Za građane Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku i druge države Evropske unije u pravilu je potreban važeći biometrijski pasoš. Rodni list, potvrda o predanom zahtjevu za pasoš ili drugi slični dokumenti ne smatraju se putnim ispravama za redovan prelazak granice.

Zbog sve češćih kontrola na vanjskim granicama Evropske unije i primjene novih digitalnih sistema evidencije putnika, nadležne službe savjetuju da svi putnici, uključujući bebe i malu djecu, prije polaska provjere važenje svojih dokumenata kako bi izbjegli neugodnosti, zadržavanja ili vraćanje s granice.