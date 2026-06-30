Djeca sama u autu na vrućini mogu biti u opasnosti za samo nekoliko minuta

Djeca sama u autu tokom visokih temperatura mogu se naći u životno opasnoj situaciji brže nego što mnogi roditelji i staratelji pretpostavljaju. Iako se ponekad čini da će odlazak do prodavnice, apoteke ili bankomata trajati “samo minut”, unutrašnjost parkiranog vozila se veoma brzo zagrijava, a dječiji organizam ne može podnijeti toplotu na isti način kao organizam odrasle osobe.

UNICEF BiH upozorava da je čak i kraće zadržavanje djeteta u automobilu tokom ljetnih dana posebno opasno, jer temperatura tijela djeteta raste tri do pet puta brže nego kod odraslih. Prema istom izvoru, temperatura zraka u vozilu za samo deset minuta može porasti za oko 20 stepeni, što znači da automobil vrlo brzo postaje zatvoren i pregrijan prostor u kojem dijete nema mogućnost da se zaštiti.

Zbog toga se upozorenje ne odnosi samo na dane kada je temperatura ekstremno visoka. Rizik postoji i kada roditelj smatra da je vani “podnošljivo”, jer se kabina vozila, naročito ako je automobil parkiran na suncu, zagrijava mnogo brže od okolnog zraka. Američka Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja, NHTSA, navodi da spušteni prozori ili parkiranje u hladu ne mijenjaju dovoljno temperaturu u unutrašnjosti vozila da bi dijete bilo sigurno.

Posebno su ugrožene bebe i mala djeca, jer zavise od odraslih i ne mogu sama izaći iz vozila, otvoriti vrata, tražiti pomoć ili objasniti da im je loše. Američka akademija pedijatara navodi da se tijelo djeteta zagrijava tri do pet puta brže nego tijelo odrasle osobe, a da toplotni udar može nastupiti kada tijelo više ne može da se rashladi.

Prvi znaci pregrijavanja mogu biti pospanost, razdražljivost, crvenilo kože, ubrzano disanje, jaka žeđ, malaksalost, zbunjenost ili gubitak svijesti. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da je toplotni udar najteži oblik bolesti izazvane vrućinom, te da zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, jer se stanje može brzo pogoršati.

Ljekari i stručnjaci za sigurnost zato ponavljaju isto pravilo, dijete se ne ostavlja samo u automobilu ni na nekoliko minuta. To važi i kada motor radi, kada je klima prethodno bila uključena, kada su prozori djelimično otvoreni ili kada roditelj misli da će se odmah vratiti. Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u upozorenju objavljenom 9. juna 2026. naglašava da pravilo mora biti isto u svakoj situaciji, dijete ne treba ostavljati samo u vozilu ni pod kojim uslovima.

Djeca sama u autu najčešće nisu posljedica namjere, nego trenutka nepažnje, promjene rutine, umora ili žurbe. Zbog toga roditelji i staratelji trebaju stvoriti naviku da prije zaključavanja uvijek pogledaju zadnje sjedište. Korisno je da se torba, telefon, novčanik ili drugi predmet koji se nosi sa sobom ostavi pozadi, kako bi odrasla osoba pri izlasku iz vozila morala otvoriti zadnja vrata.

Važno je i da se automobili zaključavaju čak i kada su parkirani u dvorištu ili ispred kuće. Djeca automobil mogu doživjeti kao prostor za igru, a ako uđu sama i vrata se zatvore, posljedice tokom vrućina mogu biti teške. Ključeve i daljinske upravljače treba držati van domašaja djece, a najmlađe učiti da vozilo nije mjesto za igru.

Ako građani primijete dijete samo u zaključanom automobilu, potrebno je odmah reagovati. U Bosni i Hercegovini hitna medicinska pomoć dostupna je na broj 124, policija na 122, a vatrogasci na 123. U takvim situacijama ne treba čekati da se roditelj pojavi, jer se stanje djeteta na visokim temperaturama može pogoršati veoma brzo.

Poruka stručnjaka je jasna, djeca sama u autu tokom ljeta nisu “kratko čekanje”, nego ozbiljan rizik. Nijedna obaveza nije važnija od sigurnosti djeteta, a jedna provjera zadnjeg sjedišta prije zaključavanja vozila može spriječiti tragediju.