Sloboda objavila sastav za Vitez: Šećerović predvodi Crveno-crne

RTV SLON
Foto: Facebook

Fudbaleri Slobode danas igraju susret protiv Viteza u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a poznat je početni sastav tuzlanskog kluba.

Trener Slobode odlučio se za sljedećih 11 igrača:

Rončević, Osmanković, Šećerović, Redžić, Yordan, Beganović, Kapetanović, Husejinović, Mehanović, Tiro i Mahmud.

Kapetansku traku nosit će Šećerović.

Na klupi su Hasanagić, Cruz, Hodić, Jahić, Branković, Mahmıć, Mešinović, Sadiković i Salkanović.

Sloboda će protiv Viteza pokušati doći do novih bodova u prvenstvenoj borbi.

Foto: FK Sloboda Tuzla

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