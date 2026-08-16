Sloboda objavila sastav za Vitez: Šećerović predvodi Crveno-crne

Fudbaleri Slobode danas igraju susret protiv Viteza u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a poznat je početni sastav tuzlanskog kluba.

Trener Slobode odlučio se za sljedećih 11 igrača:

Rončević, Osmanković, Šećerović, Redžić, Yordan, Beganović, Kapetanović, Husejinović, Mehanović, Tiro i Mahmud.

Kapetansku traku nosit će Šećerović.

Na klupi su Hasanagić, Cruz, Hodić, Jahić, Branković, Mahmıć, Mešinović, Sadiković i Salkanović.

Sloboda će protiv Viteza pokušati doći do novih bodova u prvenstvenoj borbi.