Sloboda u Vitezu otvara novu sezonu, cilj je povratak u Premijer ligu BiH

Fudbaleri Slobode danas u Vitezu počinju novu sezonu WWin Prve lige Federacije BiH, a cilj Tuzlaka je jasan, povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Crveno-crni će u prvom kolu od 17 sati gostovati ekipi NK Vitez, nakon pripremnog perioda tokom kojeg je stručni štab imao priliku provjeriti ekipu i uklopiti veliki broj novih igrača.

Sloboda je tokom priprema odigrala sedam utakmica i ostvarila pet pobjeda. Tuzlaci su savladali Rahić, Zvijezdu 09, Željezničar, Majevicu Lopare i Mladost Divič, dok su poraze upisali protiv Sarajeva i Bratstva iz Gračanice.

Šef stručnog štaba Adnan Hodžić zadovoljan je urađenim tokom priprema, posebno načinom na koji su se nova imena uklopila u ekipu. Kako je istakao uoči početka prvenstva, pripremne utakmice poslužile su za provjeru različitih zamisli i dale stručnom štabu jasniju sliku mogućnosti ekipe.

U Slobodi ne kriju da u Vitez putuju u ulozi favorita, ali upozoravaju da prvo prvenstveno kolo uvijek donosi dodatni pritisak i određene nepoznanice. Hodžić očekuje maksimalan pristup svojih igrača i vjeruje da ekipa ima kvalitet da sezonu otvori osvajanjem tri boda.

Optimizam pred početak prvenstva dijeli i kapiten Adnan Šećerović. Prema njegovim riječima, veliki broj novih fudbalera brzo se uklopio, a atmosfera i rezultati tokom pripremnog perioda pokazali su da ekipa ima osnovu za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Za Slobodu će gostovanje u Vitezu biti prvi pravi test nakon ljetnih priprema i početak sezone u kojoj se od ekipe očekuje borba za sami vrh tabele.

Na Tušnju ne kriju ambicije. Nakon još jedne sezone provedene u Prvoj ligi Federacije BiH, pred fudbalere Slobode postavljen je zadatak da se uključe u borbu za prvo mjesto i povratak u Premijer ligu BiH.