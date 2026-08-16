Bećirović u Bužimu pred više od 10.000 građana: Ideja Bosne i baklja slobode neće biti ugašene

Denis Bećirović u Bužimu obratio se pred više od 10.000 građana na završnoj svečanosti „Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2026.“, organizovanoj povodom 34. godišnjice 505. viteške brdske brigade.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine čestitao je pripadnicima 105./505. viteške bužimske brdske brigade godišnjicu osnivanja, podsjetivši na njihovu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine.

Posebnu počast odao je generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima, šehidima i poginulim borcima, ali i njihovim porodicama te svim živim pripadnicima brigade.

Bećirović je poručio da djela Izeta Nanića i njegovih saboraca ne treba posmatrati samo kao dio prošlosti, već kao trajni podsjetnik budućim generacijama na borbu za slobodu i državu.

„Svaka kuća, svaka avlija i svaka porodica u Bužimu svjedoče o ljudima koji su izabrali slobodu umjesto pokoravanja“, poručio je Bećirović.

Govoreći o načinu na koji se treba odnositi prema poginulim borcima i njihovom naslijeđu, naglasio je važnost kulture sjećanja, obrazovanja mladih, borbe za istinu i pravdu, međusobnog uvažavanja i jačanja državnih institucija.

Denis Bećirović u Bužimu posebno je govorio o značaju zajedništva, ocijenivši da masovno okupljanje građana pokazuje privrženost Bosni i Hercegovini i vrijednostima za koje su se borili pripadnici 505. viteške brigade.

„Potvrđuje da živi istina o našim herojima, da živi naša domovina. Potvrđuje da baklja slobode i ideja Bosne nikada neće biti ugašene“, rekao je Bećirović.

U završnom dijelu obraćanja istakao je da Bosna i Hercegovina, kako je kazao, može ostvarivati rezultate kada se državni interesi stave ispred ličnih, stranačkih i grupnih.

Poručio je i da građani Bosne i Hercegovine moraju imati pravo da samostalno odlučuju o budućnosti svoje zemlje, te da država treba štititi vlastite interese i svoje građane.

Svečanost u Bužimu organizovana je u okviru obilježavanja 34. godišnjice 505. viteške brdske brigade, a centralnom događaju prisustvovalo je više od 10.000 građana Bužima i drugih dijelova Krajine.