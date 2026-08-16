Radari danas na cestama u TK: Kontrole najavljene u tri grada

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Radari danas na cestama u Tuzlanskom kantonu najavljeni su na području Srebrenika, Banovića i Kalesije, prema informacijama Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba.

BIHAMK je za nedjelju, 16. august, objavio najavljene radarske kontrole koje će provoditi policijske stanice u Srebreniku, Banovićima i Kalesiji.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na cesti i poštuju propisana ograničenja, posebno na dionicama na kojima se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja zbog sezone godišnjih odmora.

Radari danas u TK nisu ograničeni samo na unaprijed najavljene lokacije. Iz BIHAMK-a podsjećaju da policija, pored objavljenog rasporeda, može provoditi i nenajavljene kontrole brzine.

Zbog toga se vozačima preporučuje dodatni oprez i poštivanje saobraćajnih propisa tokom cijelog putovanja.

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