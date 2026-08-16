Tea Kovačević u finalu Pyramid Cupa, za trofej protiv Sare Mikače

RTV SLON
Tenis

Tea Kovačević izborila je finale teniskog turnira Pyramid Cup 2026 nakon što je u polufinalu savladala prošlogodišnju pobjednicu Emu Burgić rezultatom 2:0 u setovima.

Mlada bosanskohercegovačka teniserka slavila je sa 6:4 i 6:2 te osigurala mjesto u završnom meču turnira koji se igra u Visokom.

Kovačević je u prvom setu napravila dva breaka i stigla do vodstva od 5:2. Burgić je uspjela smanjiti zaostatak na 5:4, ali je Kovačević potom sačuvala svoj servis i osvojila set rezultatom 6:4.

U drugom setu Tea Kovačević još je uvjerljivije kontrolisala meč. Ranim breakom stekla je prednost, povela sa 5:1, a Burgić do kraja nije uspjela ozbiljnije ugroziti njeno vodstvo. Set je završen rezultatom 6:2.

U finalu će Kovačević igrati protiv još jedne bh. teniserke, Sare Mikače. Mikača je do završnog meča stigla nakon odustajanja Tene Lukas od nastavka takmičenja.

Veliko finale Pyramid Cupa 2026 igra se danas, 16. augusta, od 17 sati na teniskom stadionu u parku „Ravne 2“ u Visokom.

Bez obzira na ishod finala, pobjednički trofej i ove godine ostat će u rukama bosanskohercegovačke teniserke.

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