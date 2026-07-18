Džumhur nakon velike borbe ostao bez ATP titule u Umagu

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nije uspio osvojiti ATP turnir u Umagu, nakon što je u finalu poražen od Španca Daniela Meride Aguilara rezultatom 6:2, 5:7, 6:2.

Merida Aguilar je odlično otvorio susret i već u prvom setu napravio dva breaka, što mu je bilo dovoljno za vodstvo u meču.

Džumhur, vidno iscrpljen nakon zahtjevnog polufinala odigranog dan ranije, nije odustajao. U drugom setu uspio je nadoknaditi zaostatak breaka te u završnici oduzeti servis protivniku i izboriti odlučujući treći set.

Ipak, u završnici meča