Poznati sastavi Španije i Argentine za finale Svjetskog prvenstva

Sastavi Španije i Argentine poznati su uoči večerašnjeg finala Svjetskog prvenstva, koje će biti odigrano u New Jerseyju.

Selektori Luis de la Fuente i Lionel Scaloni odlučili su se za najjače raspoložive postave u utakmici koja će odlučiti novog prvaka svijeta.

Španija će početi u sastavu: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Rodri, Olmo, Ruiz, Baena, Yamal i Oyarzabal.

Argentina će na teren istrčati u sastavu: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Messi i Alvarez.

Španija je mjesto u finalu izborila pobjedom protiv Francuske, dok je Argentina u polufina