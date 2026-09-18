Bakina zeljanica: Jednostavan recept koji uspijeva svima

Bakina zeljanica jedno je od onih jela koje uz nekoliko jednostavnih sastojaka može vratiti miris domaće kuhinje za porodični sto. Hrskave kore, bogat nadjev od zelja i sira i jednostavna priprema razlog su zbog kojeg se ovaj recept prenosi generacijama.

Zeljanica se može pripremati sa svježim zeljem, špinatom ili blitvom, zavisno od toga šta je dostupno. Najvažnije je da se zeleno povrće dobro ocijedi kako nadjev ne bi bio previše vodenast, a pita nakon pečenja ostala hrskava.

Sastojci za bakinu zeljanicu

Za pripremu su potrebni 500 grama kora za pitu, oko 400 grama zelja ili špinata, 400 grama punomasnog sira, četiri jaja, malo ulja i soli. Količina soli zavisi od toga koliko je sir već slan.

Zelje ili špinat najprije treba dobro oprati, kratko blanširati, ocijediti i sitno nasjeckati. Sir usitniti, dodati jaja i pripremljeno zelje, pa sve dobro sjediniti.

Bakina zeljanica priprema se bez mnogo komplikovanja

U nauljenu tepsiju slažu se kore, koje se između slojeva lagano poprskaju uljem. Nakon nekoliko kora raspoređuje se dio nadjeva, a postupak se ponavlja dok se ne potroše svi sastojci.

Druga mogućnost je da se po nekoliko kora složi jedna preko druge, premaže uljem, doda nadjev, a zatim sve zarola i slaže u tepsiju.

Pripremljena bakina zeljanica peče se u rerni zagrijanoj na oko 200 stepeni, približno 35 do 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnosmeđu boju.

Nakon pečenja može se kratko prekriti čistom kuhinjskom krpom kako bi kore malo omekšale, posebno ako se voli sočnija pita. Poslužuje se topla, a uz nju se tradicionalno dobro slažu jogurt ili kiselo mlijeko.

Jednostavnost je vjerovatno i najveća prednost ovog recepta, jer bakina zeljanica ne zahtijeva mnogo sastojaka, a može biti doručak, ručak ili večera za cijelu porodicu.