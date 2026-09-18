Edina Šiljegović imenovana na funkciju v.d. direktorice TE Tuzla

Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora Termoelektrane Tuzla, a na mjesto vršiteljice dužnosti imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede BiH.

Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon ekološkog incidenta koji se krajem augusta dogodio u Termoelektrani Tuzla.

Zbog kvara na postrojenju Bloka 4 došlo je do povećane emisije zagađujućih čestica u zrak, što je izazvalo zabrinutost građana i brojne reakcije javnosti.

Nakon incidenta federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je odgovornost rukovodstva Termoelektrane Tuzla.

Muminović je tada odbacio mogućnost da podnese ostavku, navodeći da se ne smatra odgovornim za nastali incident.

Nakon toga donesena je odluka o njegovom razrješenju s funkcije direktora Termoelektrane Tuzla, dok je za vršiteljicu dužnosti imenovana Edina Šiljegović.