Edina Šiljegović imenovana na funkciju v.d. direktorice TE Tuzla

Adin Jusufović

Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora Termoelektrane Tuzla, a na mjesto vršiteljice dužnosti imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede BiH.

Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon ekološkog incidenta koji se krajem augusta dogodio u Termoelektrani Tuzla.

Zbog kvara na postrojenju Bloka 4 došlo je do povećane emisije zagađujućih čestica u zrak, što je izazvalo zabrinutost građana i brojne reakcije javnosti.

Nakon incidenta federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je odgovornost rukovodstva Termoelektrane Tuzla.

Muminović je tada odbacio mogućnost da podnese ostavku, navodeći da se ne smatra odgovornim za nastali incident.

Nakon toga donesena je odluka o njegovom razrješenju s funkcije direktora Termoelektrane Tuzla, dok je za vršiteljicu dužnosti imenovana Edina Šiljegović.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Zlatna vrpca u Tuzli: Poruka podrške djeci koja se bore s malignim bolestima

Vijesti

Ursula von der Leyen u BiH stiže nakon izbora

BiH

Vlada FBiH ograničila maržu na pelet

Sport

FK Sloboda na Tušnju dočekuje Radnik, poznat raspored 6. kola Prve lige FBiH

Vijesti

Ronioci FUCZ-a i specijalne policije Češke zajedno treniraju na Visu

Učitati više