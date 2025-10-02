Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) planira izgradnju osam solarnih elektrana na rekultivisanim rudarskim lokacijama u Tuzli, Brezi i Živinicama, u okviru strategije da do 2030. godine 50% ukupne proizvodnje električne energije dolazi iz obnovljivih izvora.

Izvršni direktor za kapitalne investicije Harun Gadžo pojasnio je da je EPBiH u završnoj fazi pripreme i fotonaponske elektrane snage 50 MW na rekultivisanom zemljištu rudnika Gračanica, dok se paralelno planira izgradnja solarnih postrojenja na lokacijama u Tuzli i okolnim općinama. Projekti doprinose privođenju namjeni napuštenih rudarskih područja i dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora.

Generalni direktor Sanel Buljubašić istakao je da administrativne prepreke i neusklađenost propisa usporavaju realizaciju projekata, ali da EPBiH uz podršku Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije te EBRD-a planira nastavak investiranja u obnovljive izvore energije.

EPBiH paralelno radi i na projektima kogeneracije biomase u termoelektranama Tuzla i Kakanj kako bi se smanjila emisija štetnih gasova iz postojećih postrojenja. Predstavnici EBRD-a izrazili su zadovoljstvo planovima kompanije i nastavkom saradnje koja doprinosi održivom razvoju i jačanju energetske stabilnosti Federacije BiH.