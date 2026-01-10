Elektroprivreda BiH: Većina kvarova u TK sanirana

Uvoz električne energije naglo porastao, proizvodnja opada zbog manjka uglja/ Od danas skuplja struja: Uvedene blok tarife, građani sami prijavljuju stanje brojila

U prvim večernjim satima otklonjena je većina kvarova na elektroenergetskoj mreži i objektima na području Tuzlanskog kantona, potvrđeno je iz Elektroprivreda BiH.

Ipak, zbog nepristupačnog terena, neprohodnih puteva i velikih nanosa snijega, koji na pojedinim lokacijama dostižu i do jednog metra, elektromonterske ekipe još uvijek nisu u mogućnosti sanirati sve kvarove. Zbog toga je bez električne energije i dalje oko 100 kupaca. Slični problemi s pristupom terenu evidentirani su i na području Olova i Vareša.

„Većina kvarova je sanirana, ali nepristupačnost terena i veliki snježni nanosi trenutno onemogućavaju potpuni oporavak sistema na svim lokacijama“, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Dodaje se da su jutros evidentirani kvarovi na Nišićkoj visoravni uspješno otklonjeni, ali da su ekipe i dalje neprekidno na terenu jer pojava novih kvarova nastavlja otežavati stabilno snabdijevanje električnom energijom na tom području.

