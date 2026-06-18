Elektroprivreda BiH u fokusu sastanka: Stabilna proizvodnja i sigurno snabdijevanje ostaju prioritet

Elektroprivreda BiH bila je u fokusu sastanka premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića s upravom ovog preduzeća.

Razgovarano je o aktuelnom stanju u Elektroprivredi BiH, kao i o stanju u rudnicima koji djeluju u sastavu Koncerna. Posebna pažnja posvećena je pitanjima stabilne proizvodnje električne energije, sigurnog snabdijevanja i održivosti sistema.

Stabilna proizvodnja električne energije jedan od prioriteta

Kako je istaknuto, zajednički cilj Vlade Federacije BiH, resornog ministarstva i uprave preduzeća jeste očuvanje stabilne proizvodnje električne energije, sigurno snabdijevanje građana i privrede, te zaštita radnih mjesta.

Vlada Federacije BiH nastavit će razgovore sa svim relevantnim akterima, kako bi se rješenja za izazove u elektroenergetskom sektoru tražila odgovorno, partnerski i u interesu Federacije BiH.

Iz Vlade FBiH naglašavaju da stabilna Elektroprivreda BiH i održiv rad rudnika ostaju važni za energetski sistem, ekonomsku sigurnost i dugoročno funkcionisanje sektora.