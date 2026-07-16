Federacija BiH formira prvi hitni medicinski tim za katastrofe

Ali Huremović
Federacija BiH formira prvi hitni medicinski tim za katastrofe

Hitni medicinski tim Federacije BiH bit će osposobljen za brzo djelovanje nakon zemljotresa, poplava, klizišta i drugih prirodnih ili humanitarnih katastrofa.

Predstavnici zdravstvenog sektora, civilne zaštite i partnerskih institucija tokom trodnevne radionice u Sarajevu radili su na razvoju EMT tima tipa 1, u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije.

Nakon završetka procesa međunarodne klasifikacije, Federacija BiH trebala bi dobiti multidisciplinarni tim osposobljen za pružanje hitne medicinske pomoći, ambulantne zdravstvene zaštite i psihosocijalne podrške stanovništvu na područjima pogođenim krizama.

Planirano je da tim može najmanje 14 dana djelovati samostalno, koristeći vlastitu medicinsku opremu, logistiku i druge potrebne kapacitete. Na taj način tokom prvih dana intervencije neće dodatno opterećivati lokalne zdravstvene i spasilačke službe.