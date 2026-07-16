Federacija BiH formira prvi hitni medicinski tim za katastrofe

Hitni medicinski tim Federacije BiH bit će osposobljen za brzo djelovanje nakon zemljotresa, poplava, klizišta i drugih prirodnih ili humanitarnih katastrofa.

Predstavnici zdravstvenog sektora, civilne zaštite i partnerskih institucija tokom trodnevne radionice u Sarajevu radili su na razvoju EMT tima tipa 1, u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije.

Nakon završetka procesa međunarodne klasifikacije, Federacija BiH trebala bi dobiti multidisciplinarni tim osposobljen za pružanje hitne medicinske pomoći, ambulantne zdravstvene zaštite i psihosocijalne podrške stanovništvu na područjima pogođenim krizama.

Planirano je da tim može najmanje 14 dana djelovati samostalno, koristeći vlastitu medicinsku opremu, logistiku i druge potrebne kapacitete. Na taj način tokom prvih dana intervencije neće dodatno opterećivati lokalne zdravstvene i spasilačke službe.