FUCZ podržala zahtjeve vatrogasaca, oglasili se saopćenjem

Federalne uprave civilne zaštite podržala je zahtjeve vatrogasaca i njihovu inicijativu kojom traže unapređenje svog statusa, prvenstveno kada je riječ o penzijskom osiguranju, beneficiranom radnom stažu i mogućnosti ranijeg odlaska u penziju.

Nakon što su predstavnici profesionalnih vatrogasaca predali inicijativu kojom traže povoljnije uslove za ostvarivanje prava na penziju, o njihovim zahtjevima razgovarano je na sastanku u Federalnoj upravi civilne zaštite. Sastanku su prisustvovali privremeno postavljeni direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić, predstavnici profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji BiH i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić.

Iz FUCZ-a su nakon sastanka poručili da podržavaju inicijativu za poseban penzijski status profesionalnih vatrogasaca, uz stav da njihova prava trebaju biti jasno i sistemski uređena zakonskim propisima. Posebno je ukazano na složenost, opasnost i odgovornost poslova koje vatrogasci obavljaju, kao i rizike kojima su svakodnevno izloženi.

Direktor FUCZ-a Aldin Brašnjić istakao je da podrška ne bi trebala ostati samo deklarativna, već da je potrebno precizno urediti beneficirani radni staž i, ukoliko bude utvrđeno kao cilj zakonskih izmjena, mogućnost ranijeg odlaska u penziju. Prema njegovim riječima, potrebno je pronaći rješenje koje će istovremeno biti pravno jasno, provedivo, finansijski održivo i pravedno prema vatrogascima.

Tokom sastanka razmatrani su staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, uslovi za ostvarivanje prava na penziju i način obračuna penzijskih prava, uz uvažavanje otežanih i rizičnih uslova u kojima profesionalni vatrogasci u FBiH rade.

Zaključeno je da inicijativu treba dalje razmatrati i normativno razraditi u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH. Iz FUCZ-a navode da ovaj zakon već ostavlja mogućnost da se staž osiguranja sa uvećanim trajanjem uredi posebnim federalnim zakonom.

Federalna uprava civilne zaštite najavila je nastavak aktivnosti na unapređenju položaja vatrogasaca i adekvatnijem vrednovanju njihovog rada, čime su zahtjevi koje su profesionalni vatrogasci u FBiH iznijeli dobili institucionalnu podršku za dalje razmatranje.