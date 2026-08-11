Cijene nafte u porastu, raste zabrinutost zbog Hormuškog moreuza

Cijene nafte nastavile su rast i u utorak, dok se smanjuju očekivanja da bi uskoro moglo doći do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza. Neizvjesnost na jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata dodatno pojačava strah od novih inflatornih pritisaka.

Sirova nafta u proteklih sedam dana poskupjela je za više od deset posto. Glavni razlog je nastavak napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok za sada nema jasnih znakova da su dvije strane blizu dogovora o rješavanju krize oko Hormuškog moreuza, navodi AFP.

Rast cijena energenata ponovo otvara i pitanje inflacije u najvećim svjetskim ekonomijama. Istovremeno, na tržištima jačaju očekivanja da bi američke Federalne rezerve tokom godine mogle najmanje jednom povećati kamatne stope.

Novi zahtjev Donalda Trumpa prema Iranu

Dodatnu neizvjesnost donijela je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u ponedjeljak poručio da bi u eventualnim mirovnim pregovorima od Irana mogao zahtijevati naknadu za štetu nastalu tokom sukoba.

Trump je pritom govorio i o napadima i ubistvima iz prethodnih decenija za koje Washington odgovornost pripisuje Teheranu ili grupama koje je Iran podržavao. Njegova izjava uslijedila je nakon što je Teheran zatražio da SAD plate ratnu odštetu kao jedan od uslova za rješavanje aktuelne krize.

Američki predsjednik je prethodno nagovijestio da trenutno ne planira značajniju eskalaciju vojnog djelovanja, što se tumači kao spremnost Washingtona da ekonomski pritisak na Iran nastavi rasti bez novih velikih vojnih udara.