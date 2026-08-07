Cijene nafte divljaju: Neizvjesnost oko Hormuškog moreuza podigla cijene

Cijene nafte nastavile su rasti u petak, dok investitori prate razvoj situacije oko Hormuškog moreuza i moguće promjene pravila plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Cijena Brent nafte porasla je za oko 0,9 posto i dostigla 83,24 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta zabilježila rast od 0,5 posto, na 77,71 dolar po barelu.

Rast cijena uslijedio je nakon novih informacija iz Irana, gdje se razmatra zakon kojim bi mogla biti uvedena dodatna ograničenja za prolazak pojedinih brodova kroz Hormuški moreuz, uključujući američka i izraelska plovila.

Dan ranije obje referentne vrste nafte poskupjele su za više od tri dolara po barelu, što pokazuje koliko tržište osjetljivo reaguje na svaku promjenu sigurnosne i političke situacije u ovom području.

Moguće naknade za prolazak brodova

Prema informacijama iranskih zvaničnika, Teheran razmatra naplatu naknade u iznosu između pet i sedam posto vrijednosti tereta brodovima koji prolaze kroz moreuz.

Oman, koji učestvuje u diplomatskim razgovorima, navodno predlaže naknadu od oko tri posto, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju na tome da prolazak ostane bez naknade.

Dodatni problem predstavljaju postojeće američke sankcije Iranu, kao i moguća ograničenja osiguravajućih kompanija, zbog čega bi provođenje eventualnog novog sistema moglo biti veoma komplikovano.

Napetost u regiji dodatno povećavaju sigurnosni incidenti i tvrdnje jemenskih Huta o napadima na saudijske položaje.

Američki predsjednik Donald Trump, s druge strane, izrazio je uvjerenje da bi sukob s Iranom mogao uskoro biti završen.

Investitori istovremeno prate i nove podatke s američkog tržišta rada. Oni bi mogli utjecati na buduće odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama, a samim tim i na očekivanja o globalnoj potražnji za naftom.

Hormuški moreuz ima izuzetno važnu ulogu u svjetskoj trgovini energentima, zbog čega političke ili sigurnosne tenzije u tom području često izazivaju brze promjene cijena nafte na međunarodnim tržištima.