Cijene nafte skočile nakon najava mogućih američkih akcija protiv Irana

Cijene nafte naglo su porasle na azijskim tržištima nakon izvještaja da američka vojska priprema nove opcije za moguće djelovanje u ratu s Iranom.

Prema navodima Axiosa, Centralna komanda SAD-a izradila je plan koji uključuje kratke i snažne udare na Iran, s ciljem pritiska na Teheran i deblokade pregovora. U izvještaju se navodi da bi mete mogli biti važni infrastrukturni objekti.

Nafta Brent poskupjela je za gotovo sedam posto i prešla 126 dolara po barelu, što je najviši nivo od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Američka WTI nafta porasla je za oko 2,3 posto, na približno 109 dolara po barelu.

Dodatnu zabrinutost na tržištu izaziva stanje u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petina svjetske trgovine energentima. Taj plovni put je, prema izvještajima, praktično zatvoren, dok Iran prijeti brodovima nakon američko-izraelskih zračnih napada.

Jedna od opcija Washingtona uključuje i preuzimanje dijela Hormuškog moreuza kako bi se omogućio prolaz komercijalnim brodovima. SAD su najavile i blokadu iranskih luka.

Rast cijena nastavljen je i nakon informacija da američka administracija razmatra produženu blokadu Irana, dok se traže načini da se ublaže posljedice energetske krize po potrošače.