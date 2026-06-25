Da li će Muharemović igrati protiv SAD-a?

Muharemović protiv SAD-a može biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu, nakon što je defanzivac Bosne i Hercegovine odradio suspenziju zbog crvenog kartona iz utakmice protiv Švicarske.

Tarik Muharemović je isključen u drugom kolu grupne faze, u duelu u kojem su Zmajevi poraženi od Švicarske. Zbog toga nije mogao nastupiti protiv Katara, ali je Bosna i Hercegovina i bez njega stigla do velike pobjede rezultatom 3:1 i historijskog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Prema pravilima takmičenja, crveni karton automatski donosi suspenziju za prvu narednu utakmicu reprezentacije. Muharemović je tu kaznu odradio upravo u meču protiv Katara, pa bi, ukoliko ne bude naknadne drugačije odluke nadležnih organa FIFA-e, trebao biti spreman za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Muharemović protiv SAD-a vraća širinu u odbrani Zmajeva

Povratak mladog defanzivca važna je vijest za stručni štab, posebno jer Bosnu i Hercegovinu očekuje utakmica protiv domaćina turnira i selekcije koja će sigurno imati veliku podršku s tribina.

Za Barbareza to znači više opcija u zadnjoj liniji, ali i mogućnost da Zmajevi u nokaut fazu uđu s kompletnijom odbranom nego što je to bio slučaj u završnici grupne faze.

Dodatno olakšanje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine donose i pravila o žutim kartonima. Na Svjetskom prvenstvu 2026. pojedinačni žuti kartoni brišu se nakon grupne faze, što znači da igrači koji su imali po jedan žuti karton u grupi u nokaut rundu ulaze bez tog tereta.

To, međutim, ne znači da se brišu već aktivirane suspenzije. Igrač koji je dobio crveni karton ili je skupio kartone za automatsku kaznu, mora odraditi suspenziju u prvoj narednoj utakmici. Upravo zato je Muharemović propustio Katar, ali bi sada ponovo mogao konkurisati za sastav.

Zmajevi u duel protiv SAD-a ulaze nakon najveće pobjede ove generacije i plasmana koji je već sada među najvećim rezultatima bh. fudbala. Povratak Muharemovića dodatni je razlog za optimizam, jer BiH pred historijsku utakmicu dobija važnog igrača u odbrani.