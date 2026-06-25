Toplotni talas: Temperature narednih dana lokalno do 42 stepena

Toplotni talas koji je prethodnih dana zahvatio zapadnu Evropu polako se premješta prema srednjoj Evropi i našim krajevima, a prema prognozi meteorologa stranice BHMeteo, naredni dani donose osjetno zatopljenje i vrhunac aktuelnog vala vrućine.

Kako navode iz BHMeteo, temperature bi narednih dana mogle dostizati lokalno i do 42 stepena, dok se najizraženije vrućine očekuju tokom vikenda i početkom naredne sedmice. U tom periodu mogli bi biti ugroženi i pojedini temperaturni rekordi za mjesec juni.

Prema ovoj prognozi, iako je i prethodnih dana bilo vruće, temperature koje su zabilježene u ranijem periodu mogle bi djelovati znatno ugodnije u odnosu na žegu koja se očekuje u danima pred nama. U nizinskim područjima sve češće se očekuju i tropske noći, tokom kojih se temperatura zraka ne spušta ispod 20 stepeni.

Meteorolozi BHMeteo prognoziraju da bi vrućine barem djelimično mogle popustiti početkom jula, kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. U tom periodu lokalno su moguće i vremenske nepogode.

Građanima se savjetuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana, posebno starijim osobama, djeci, hroničnim bolesnicima i svima koji duže borave na otvorenom.