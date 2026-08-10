Sloboda dovela novog golmana: Aleksander Mitrović stigao na Tušanj

Ali Huremović
Sloboda dovela novog golmana: Aleksander Mitrović stigao na Tušanj

Aleksander Mitrović novi je golman FK Sloboda Tuzla, potvrđeno je iz tuzlanskog kluba, koji je angažovanjem 23-godišnjeg čuvara mreže dodatno pojačao konkurenciju među stativama pred novu sezonu.

Mitrović je rođen 20. juna 2003. godine u Bukureštu, visok je 193 centimetra, a posjeduje dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Rumunije.

Novi golman Slobode iza sebe ima iskustvo igranja u rumunskom i italijanskom fudbalu. Fudbalski razvoj prolazio je kroz omladinske selekcije Dinama iz Bukurešta i italijanske Genoe, za koju je nastupao u prvenstvu Primavera 1.

Nakon perioda provedenog u Italiji vratio se u rumunski fudbal, gdje je nastupao za više klubova.

Ima iskustvo i iz rumunske SuperLige

U seniorskoj konkurenciji Aleksander Mitrović branio je za CSC 1599 Șelimbăr, Concordiju Chiajnu i UTA Arad, dok je posljednji angažman imao u ekipi Progresul Spartac.

Za UTA Arad upisao je i nastupe u najvišem rangu rumunskog fudbala, a tokom dosadašnje karijere sticao je iskustvo i u SuperLigi i Ligi 2.

Iz FK Sloboda ističu da dolaskom Mitrovića ekipa dobija još jednu kvalitetnu opciju na golmanskoj poziciji, ali i igrača sa iskustvom iz nekoliko različitih fudbalskih sredina.

Aleksander Mitrović tako će u nastavku priprema biti na raspolaganju stručnom štabu Slobode, a u tuzlanskom klubu vjeruju da će njegovo iskustvo predstavljati dodatnu vrijednost za ekipu u sezoni koja slijedi.

Iz Slobode su novom golmanu poželjeli dobrodošlicu u Tuzlu i mnogo uspjeha u crveno-crnom dresu.

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