Nolanova „Odiseja“ premašila milijardu dolara zarade za samo tri sedmice

Nolanova „Odiseja“ premašila je milijardu dolara zarade na svjetskim kinoblagajnama samo tri sedmice nakon početka prikazivanja, čime se približila tituli najuspješnijeg filma u karijeri Christophera Nolana.

Filmski spektakl u kojem Matt Damon tumači grčkog kralja Odiseja do sada je zaradio oko 429,6 miliona dolara na sjevernoameričkom tržištu, dok je na međunarodnim tržištima prihodovao dodatnih 578,8 miliona dolara.

Ukupna zarada tako je dostigla približno 1,008 milijardi dolara.

Riječ je o prvom Nolanovom filmu još od „The Dark Knight Rises“ iz 2012. godine koji je uspio premašiti granicu od milijardu dolara.

„Odiseja“ je sada veoma blizu i obaranja rekorda koji trenutno drži upravo „The Dark Knight Rises“, sa zaradom od oko 1,08 milijardi dolara. Ukoliko nastavi sadašnjim tempom, novi Nolanov film uskoro bi mogao postati komercijalno najuspješnije ostvarenje u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je riječ o filmu koji traje gotovo tri sata i koji je zasnovan na Homerovom epu nastalom prije skoro tri hiljade godina.

Veliki uspjeh u IMAX kinima

Značajan dio ukupne zarade ostvaren je zahvaljujući IMAX projekcijama.

Film je u ovom formatu do sada prihodovao oko 257 miliona dolara, a očekuje se da bi uskoro mogao postati i najuspješniji film u historiji IMAX kina.

Nolanova „Odiseja“ granicu od milijardu dolara uspjela je premašiti i prije početka prikazivanja u Kini, jednom od najvećih filmskih tržišta na svijetu.

Kineska premijera zakazana je za 14. august, kada će film biti prikazan na stotinama IMAX ekrana i u velikom broju standardnih kino-dvorana širom zemlje.

Veliki interes publike i potražnja za premium formatima mogli bi filmu osigurati snažnu gledanost i tokom ostatka ljeta.

Peti film u 2026. godini iznad milijarde dolara

„Odiseja“ je postala peti film objavljen tokom 2026. godine koji je ostvario više od milijardu dolara prihoda na svjetskim kinoblagajnama.

Prije nje tu granicu premašili su „Spider-Man: Brand New Day“, „Toy Story 5“, „The Super Mario Galaxy Movie“ i „Michael“.

„Spider-Man: Brand New Day“ do sada je prihodovao oko 1,18 milijardi dolara, dok je „Toy Story 5“ stigao do približno 1,067 milijardi.

Rezultati pokazuju da je 2026. već postala godina sa najvećim brojem filmova vrijednih više od milijardu dolara još od pandemije COVID-a. Rekord i dalje pripada 2019. godini, kada je čak devet filmova premašilo ovu granicu.