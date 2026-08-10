Suljagić reagovao na saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica

Više od 20 sadašnjih i bivših zaposlenika, kao i vanjskih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica, dobilo je pozive da se javi na saslušanje u Policijsku stanicu Srebrenica, a na ovaj slučaj reagovao je direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić.

Suljagić je aktuelna saslušanja povezao s načinom na koji su, prema njegovim riječima, institucije i pravni mehanizmi korišteni tokom genocida u Srebrenici 1995. godine.

Podsjetio je da je od 11. do 21. jula 1995. godine boravio u Potočarima i svjedočio događajima tokom kojih su pripadnici Vojske Republike Srpske odvajali muškarce i dječake. Naveo je da su se tadašnji oficiri pozivali na ratno pravo i tvrdili da imaju pravo ispitivati punoljetne muškarce, dok su istovremeno organizovani zločini nad zarobljenim Bošnjacima.

Suljagić smatra da se i danas, iako okolnosti nisu uporedive po razmjerama, pozivanje na zakonitost koristi kao argument kojim se opravdavaju postupci institucija prema Memorijalnom centru.

U tom kontekstu spomenuo je i izjave zvaničnika iz Republike Srpske Željke Cvijanović i Srđana Amidžića, ocjenjujući da insistiranje na legalnosti aktuelnih policijskih i pravosudnih aktivnosti podsjeća na ranije obrasce pozivanja na formalne procedure.

Podsjetio je i na razgovor osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića i Miroslava Deronjića iz jula 1995. godine, navodeći da se tada insistiralo da određeni postupci budu formalno dokumentovani i predstavljeni kao zakoniti.

Prema Suljagićevim riječima, pravna terminologija tokom rata korištena je i za prikrivanje stvarne prirode pojedinih događaja, pa su masovne grobnice nazivane „asanacijom“, dok su zločini nad civilima predstavljani kao „borbena dejstva“.

Direktor Memorijalnog centra naglašava da je ključna razlika danas u tome što su događaji iz 1995. godine detaljno dokumentovani, istraženi i poznati domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Poručio je da zaposleni i saradnici Memorijalnog centra neće odustati od svog rada niti će, kako je naveo, pristati na pritiske koji bi mogli ugroziti njihovu slobodu i djelovanje institucije.