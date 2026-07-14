Počela reekshumacija žrtava u Potočarima

U Memorijalnom centru u Potočarima jutros je, prema nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, počela 17. kolektivna reekshumacija žrtava genocida.

Tokom naredna četiri dana, odnosno do 17. jula, bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama bili pridodati posmrtni ostaci pronađeni i identifikovani nakon njihovog ukopa.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je za Fenu da će procesu ponovnog spajanja skeletnih ostataka u brojnim slučajevima prisustvovati i članovi porodica žrtava.

Tokom dosadašnjih 16 kolektivnih reekshumacija ponovo su otvarani mezari više od 1.220 žrtava genocida. Za 70 žrtava ovaj postupak morao je biti obavljen dva puta, dok su mezari dvije žrtve otvarani čak tri puta kako bi im bili pridodati naknadno pronađeni dijelovi skeleta.

Fazlić je naglasila da reekshumacije nisu samo tehnički proces, nego i materijalni dokaz pokušaja počinilaca genocida da prikriju tragove zločina.

Tijela žrtava premještana su iz primarnih grobnica na druge lokacije, pri čemu su nastajale sekundarne i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga se dijelovi posmrtnih ostataka jedne žrtve često pronalaze na lokacijama udaljenim kilometrima.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za približno 900 žrtava genocida, kao i za ostalim nestalim osobama čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni.