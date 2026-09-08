Autentični flamenko spektakl PURO stiže pred tuzlansku publiku

Tuzlanska publika će 20. septembra imati priliku doživjeti autentični flamenko spektakl PURO u izvedbi renomiranog španskog sastava Puerto Flamenco. Nastup će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 19.30 sati.

Gostovanje je dio Festivala plesa i umjetnosti Dansar, koji ove godine prvi put svoj program širi izvan Sarajeva. Puerto Flamenco će prije Tuzle nastupiti u Mostaru 17. septembra, a potom u Sarajevu 19. septembra.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha Gran Gala Flamenco showa i dva rasprodana nastupa u sarajevskom BKC-u, organizatori u Bosnu i Hercegovinu dovode još jedno autentično iskustvo ove španske umjetnosti.

„U septembru će bh. publika uživati u autentičnom iskustvu flamenca direktno iz Sevilje, iz srca Andaluzije i kolijevke ove jedinstvene umjetnosti, koja je prepoznata kao nematerijalna baština čovječanstva i upisana na UNESCO listu“, istakao je suorganizator Festivala Dansar Enis Avdić.

Flamenko objedinjuje tri osnovna elementa – cante, odnosno pjevanje, toque, sviranje gitare, i baile, ples. Upravo će njihovo spajanje biti u središtu tuzlanskog nastupa Puerto Flamenca.

Naziv predstave PURO na španskom znači „čist“, „izvoran“ ili „autentičan“. Performans spaja pažljivo oblikovane koreografije i muzičke kompozicije sa energijom improvizacije, ostavljajući umjetnicima dovoljno prostora da svaki nastup učine drugačijim.

Riječ je o pristupu koji se oslanja na tradiciju izvođenja flamenca na pozornicama čuvenih tablaoa u gradovima poput Sevilje, Jereza de la Frontere, Cadiza, Granade, Cordobe i Malage.

Puerto Flamenco osnovan je 2004. godine u Sevilji, a tokom više od dvije decenije izgradio je umjetnički izraz duboko ukorijenjen u tradicionalnom flamencu, uz savremeni pristup scenskoj izvedbi. Umjetnici ove trupe nastupali su na brojnim međunarodnim festivalima i pozornicama, među kojima su Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de Jerez, WOMAD, Sziget Festival i Montreux Jazz Festival.

Ovog ljeta PURO je predstavljen publici u Budimpešti i Oslu, dok će nakon nastupa u Bosni i Hercegovini Puerto Flamenco početkom oktobra gostovati na Malti. Ulaznice za tuzlanski nastup 20. septembra dostupne su online putem platforme ENTRIO, kao i na fizičkim prodajnim mjestima u Tuzli – u Marketing službi BKC-a Tuzla i CD shopu Mido na Korzu. Više informacija posjetitelji mogu pronaći na na www.dansar.org te na Facebook i Instagram profilima Festivala Dansar, kao i web stranici Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona www.bkctuzla.ba.