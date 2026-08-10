Flamenco iz srca Andaluzije stiže u Tuzlu

Puerto Flamenco u Tuzli nastupit će 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru TK, gdje će publici predstaviti performans PURO, autentično flamenco iskustvo koje direktno iz Seville donosi spoj plesa, pjesme, gitare i improvizacije.

Gostovanje se održava u okviru Festivala DANSAR, koji nakon uspjeha prošlogodišnjeg Gran Gala Flamenco showa i dva rasprodana nastupa u sarajevskom BKC-u nastavlja publici u Bosni i Hercegovini predstavljati različita lica ove tradicionalne andaluzijske umjetnosti.

Ovoga puta u BiH stiže Puerto Flamenco, kompanija osnovana u Sevilli 2004. godine, koja je tokom više od dvije decenije razvila prepoznatljiv umjetnički izraz duboko ukorijenjen u tradicionalnom flamencu, ali uz savremeni pristup scenskoj izvedbi.

PURO spaja tradiciju i improvizaciju

Performans PURO zamišljen je kao neposredan susret plesa, pjesme i muzike, u kojem se pažljivo oblikovane koreografije i muzičke kompozicije spajaju sa slobodom improvizacije.

Upravo ta spontanost daje svakom nastupu drugačiji karakter, dok se ritam, glas, gitara i snaga pokreta stapaju u scensku cjelinu koja publici približava duh Andaluzije.

Flamenco je upisan na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a Puerto Flamenco nastoji ga predstaviti u njegovom autentičnom obliku, istovremeno ostavljajući prostor izvođačima da na sceni pokažu individualnost i vlastiti umjetnički izraz.

Na scenu dolaze umjetnici iz Seville

Među izvođačima koji će nastupiti nalazi se plesačica i koreografkinja Francesca „La Chica“ Grima, suosnivačica Puerto Flamenca i dugogodišnja članica profesionalne flamenco scene Seville.

Uz nju nastupa perkusionista i suosnivač kompanije Andrej Vujičić, koji je međunarodnu karijeru započeo u Sydney Opera Houseu, a nakon preseljenja u Sevillu sarađivao je s brojnim poznatim flamenco umjetnicima.

Publika će imati priliku gledati i plesača Miguela El Rubija, vokala Manuela de Ginesa i gitaristu Joselita Péreza Leonarda.

Umjetnici Puerto Flamenca tokom godina nastupali su na brojnim svjetskim pozornicama i festivalima, među kojima su Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de Jerez, WOMAD, Sziget Festival, Montreux Jazz Festival, QPAC Theatre u Brisbaneu, Pittsburgh Guitar Festival i Malta Arts Festival.

Festival DANSAR prvi put i izvan Sarajeva

Ovogodišnje gostovanje predstavlja i novi korak za Festival DANSAR, jer program prvi put izlazi izvan Sarajeva.

Puerto Flamenco će prvo nastupiti 17. septembra u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, zatim 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru KS u Sarajevu, dok je Puerto Flamenco u Tuzli zakazan za 20. septembar u 19:30 sati u Bosanskom kulturnom centru TK.

Organizatori najavljuju večer snažnog ritma, virtuozne gitare, pjesme i plesa, uz atmosferu koja bi publici trebala približiti energiju andaluzijske flamenco scene.

Puerto Flamenco u Tuzli tako će biti prilika da publika doživi flamenco u izvedbi umjetnika koji dolaze direktno iz Seville, grada koji se smatra jednim od njegovih najvažnijih umjetničkih središta.