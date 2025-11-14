Ansambl „Iskre“ večeras u BKC-u Tuzla: Koncert “Pjevaćemo šta nam srce zna”

Selma Jatić
U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras će biti održan godišnji koncert Ženskog vokalnog ansambla „Iskre“ pod nazivom “Pjevaćemo šta nam srce zna“. Koncert počinje u 19 sati.

Na sceni će uz članice ansambla nastupiti i mladi pjevač Ajdin Osmanović, kantautor Neno Murić te Tuzlanski tamburaški sastav „Komšije“. Muzičko vođstvo potpisuje prof. Jasmin Brašnjić, a na klaviru će ansambl pratiti Ena Đokić.

Organizatori pozivaju publiku da uživa u večeri ispunjenoj emocijom, višeglasnim pjevanjem i prepoznatljivim stilom ansambla „Iskre“.

