Pojačan promet na izlazu iz BiH, zadržavanja na više graničnih prelaza

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić, saopćeno je iz BIHAMK-a. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj – Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na dionicama Sarajevo sjever – Podlugovi, Sarajevo zapad – Lepenica i Bijača – Počitelj, gdje se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Izačić – Bihać, kod mosta preko potoka Mrižnica, gdje se vozila kreću privremenom obilaznicom. Na Ribićkom mostu, na putu Konjic – Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac – Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju pravcem Srbac – Prnjavor – Derventa.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.