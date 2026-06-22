Pojačan saobraćaj širom BiH: Gužve na cestama i granicama i ovog ponedjeljka

Nakon vikenda obilježenog pojačanim saobraćajem i višesatnim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima, gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine nastavljene su i danas. Povećana frekvencija vozila zabilježena je u blizini većih gradskih centara zbog početka nove radne sedmice, ali i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz zemlje, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozačima dodatne poteškoće stvaraju brojni radovi na cestovnoj infrastrukturi. Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva u dužini od tri kilometra, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su u toku i na dionicama Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica te Bijača–Počitelj, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Usporeno se saobraća i na više drugih lokacija zbog radova, među kojima su magistralne ceste Ključ–Bosanski Petrovac, Izačić–Bihać, Konjic–Jablanica te Bihać–Ripač. Istovremeno, na magistralnoj cesti Srbac–Derventa do kraja juna na snazi je potpuna obustava saobraćaja, uz preusmjeravanje vozila na alternativne pravce.

Iz nadležnih službi upozoravaju i na moguća duža čekanja na graničnim prelazima zbog primjene novog sistema registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System).

Podsjećaju i da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Vozačima se savjetuje da prije polaska na put provjere stanje na cestama i graničnim prelazima te planiraju putovanje uz moguće duže zastoje i čekanja.