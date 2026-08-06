IDDEEA BiH i poslodavci potpisali Memorandum za bržu digitalizaciju poslovanja

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije BiH potpisali su Memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima.

Memorandum su potpisali direktor IDDEEA-e BiH Almir Badnjević i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović.

Buduća saradnja obuhvatit će promociju elektronskih usluga koje razvija IDDEEA BiH, podršku primjeni elektronskog identiteta i kvalifikovanog elektronskog potpisa, kao i organizovanje edukacija, radionica i konferencija za poslovnu zajednicu.

Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Badnjević i Imširović ocijenili su da potpisivanje Memoranduma predstavlja važan korak ka snažnijem povezivanju institucija i poslovne zajednice, kao i stvaranju modernijeg i konkurentnijeg poslovnog ambijenta.

Tokom sastanka pozdravljeno je i pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima, SEPA, što je ocijenjeno kao značajan iskorak za domaću privredu i finansijski sektor.

Sagovornici su naveli da razvoj digitalnih usluga usklađenih sa standardima Evropske unije može doprinijeti ubrzanju evropskih integracija Bosne i Hercegovine, ali i efikasnijem radu javne uprave.

Direktor IDDEEA-e BiH predstavio je delegaciji Udruženja poslodavaca funkcionalnosti mobilne aplikacije e-IDDEEA, s posebnim osvrtom na korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa i drugih digitalnih identitetskih usluga.

Istaknuto je da ova rješenja privrednicima omogućavaju sigurnu elektronsku identifikaciju, potpisivanje dokumenata bez fizičkog prisustva, jednostavnije administrativne postupke te uštede vremena i troškova.

Predstavnici dvije institucije pozvali su kompanije da u većoj mjeri koriste dostupne digitalne usluge IDDEEA-e BiH, navodeći da njihova šira primjena može doprinijeti sigurnijem, efikasnijem i konkurentnijem poslovanju.

Potpisivanjem Memoranduma obje strane potvrdile su opredijeljenost za razvoj savremenih digitalnih rješenja koja bi trebala olakšati poslovanje privrednim subjektima, ali i unaprijediti kvalitet javnih usluga za građane Bosne i Hercegovine.